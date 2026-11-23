Isuzu se sumó al Programa de Transporte Limpio, impulsado por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la iniciativa Eco Day. Un programa de capacitación para transportistas a través de la cual busca fomentar la conducción segura y por tanto la competitividad del sector.

Eco Day se suma a otras iniciativas realizadas por la armadora como Smart Driving a través de las cuales comparte programas de entrenamiento para empresas transportistas y operadores.

Tras integrarse a la iniciativa de la SICT, Isuzu ha puesto en marcha diferentes cursos teóricos prácticos dirigidos a todos los transportistas, especialmente a los clientes de la armadora.

En el caso de Eco Day, alineado al Programa Transporte Limpio, la armadora impulsa la disminución de los costos operativos, las emisiones contaminantes y la huella de carbono del transporte que circula por el país.

Lo anterior se logra a través de prácticas como el ahorro de combustible, la reducción de emisiones o la disminución de tiempo a ralentí. Además de ello, la armadora se ha enfocado en el desarrollo de unidades con mejoras aerodinámicas que facilitan el alcance de estos objetivos.

Asimismo, el programa contempla la evaluación del desempeño ambiental de las empresas participantes, la implementación de planes de acción y el seguimiento de los resultados obtenidos en materia de ahorro de combustible y reducción de emisiones. También considera el reconocimiento a aquellas organizaciones que destacan por sus logros ambientales, incentivando la adopción de prácticas más sustentables en el sector.

Isuzu impulsa la descarbonización del transporte

El compromiso de Isuzu con la descarbonización del transporte, un sector que en México es responsable de la emisión de cerca de 42.8 millones de toneladas de C02, va más allá de los programas Eco Day o Smart Drive.

Bajo la “Visión Ambiental 2050” de Isuzu, la armadora impulsa una hoja de ruta para hacer del transporte un sector más sostenible en 2050.

Además de Eco Day, Isuzu impulsa la capacitación de operadores con Smart Drive.

Con dicha iniciativa, la armadora se propone reducir a 0 las emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones. Además, se plantea reciclar el 100% de sus residuos y promover una producción más limpia en todas su plantas y cadenas de suministro.

Finalmente, Isuzu reafirma su compromiso de acompañar al sector transportista más allá de la tecnología de sus vehículos, promoviendo conocimientos y mejores prácticas que contribuyan a optimizar la operación de las flotillas y fortalecer la competitividad de las empresas.

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