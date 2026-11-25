La profesionalización de los administradores de flotillas, la prevención de siniestros y la rentabilidad de los activos vehiculares centraron las conferencias del AMAFA DAY 2026. Celebrado bajo el lema “El futuro de la movilidad se construye juntos”, el encuentro reunió a más de 120 especialistas en seguridad vial, tecnología y arrendamiento automotriz.

Jaime Bringas, fundador de AMAFA, destacó el valor del conocimiento colectivo para evaluar nuevos fabricantes, vehículos y proveedores. Asimismo, situó la seguridad vial entre las prioridades de la organización “Si cada uno de nosotros hace algo para salvar una vida en el coche, seguramente estamos haciendo algo bien y también es parte de nuestra gestión”.

Alejandro Salazar, presidente de AMAFA; Jaime Bringas, fundador de la asociación, y Benjamín Srugo, director de Operaciones, durante el AMAFA DAY 2026. La organización reúne a más de 120 empresas cuyos administradores gestionan cerca de 100 mil vehículos, según cifras presentadas durante el encuentro

Alejandro Salazar, presidente de AMAFA, recordó que la asociación nació en 2018 por iniciativa de seis profesionales que comenzaron a intercambiar experiencias mediante un grupo de chat. “Nosotros somos capaces de dar movilidad a las compañías. Y si lo ponemos en perspectiva, no solo es tener el coche ni crear una política, sino simplemente administrar, entender los negocios donde nos encontramos, tomar buenas decisiones”.

Para Benjamín Srugo, director de Operaciones de AMAFA, elevar el reconocimiento profesional de los administradores constituye uno de los principales objetivos de la asociación. “No solamente administramos vehículos, administramos recursos, riesgos, productividad, seguridad y, en muchos casos, la continuidad de un negocio”.

Seguridad vial e inteligencia artificial para reducir la siniestralidad

Cruz Roja Mexicana presentó durante el AMAFA DAY 2026 su iniciativa para reconocer a empresas con flotillas de al menos diez unidades que incorporen determinados elementos de seguridad vehicular. El programa, financiado por un organismo internacional, no tiene costo para las organizaciones participantes. Su propósito es incentivar la adquisición de vehículos que contribuyan a proteger tanto a sus ocupantes como a otros usuarios de las vías.

Mediante la conferencia “Los accidentes no comienzan el día del siniestro”. Pitichi López, coordinadora nacional para la prevención de lesiones de la Cruz Roja Mexicana, planteó tres pilares para la administración de riesgos: prevención, protección y respuesta. Estos comprenden la selección y capacitación de conductores, la suficiencia de las coberturas de seguros y los protocolos de atención ante siniestros.

“La mejor estrategia no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurren los siniestros, sino en prevenirlos, proteger a la organización y estar preparado siempre para responder ante cualquier situación que pueda ocurrir”.

Óscar Gutiérrez Pulido, gerente de Ventas de Samsara, presentó el caso de una empresa dedicada al arrendamiento de vehículos para trabajadores de plataformas digitales. Con operaciones en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Mérida, la compañía enfrentaba una elevada siniestralidad que repercutía en el costo de sus seguros.

Óscar Gutiérrez Pulido, gerente de Ventas; Carolina Macías Mujica, People Operations Specialist, y Eusebio Loy, Senior Partner Account Manager, durante la participación de Samsara en la cuarta edición del AMAFA DAY

“Se trata de cómo realmente pasamos a que el conductor sea una parte, no el problema, sino sea un elemento clave de la solución”, explicó Oscar Gutiérrez.

De acuerdo con los resultados presentados por el ejecutivo, la incorporación de cámaras con inteligencia artificial, dispositivos telemáticos y herramientas de monitoreo permitió reducir la siniestralidad de esta empresa un 60 % en tres meses.

Arrendamiento y gobernanza de las flotillas empresariales

Ayvens reconoció que el proceso de integración entre LeasePlan por parte de ALD Automotive durante 2024 y 2025 afectó la atención a sus clientes. Tuvimos este proceso de fusión en el cual nos enfocamos en los procesos internos de la empresa. Sin embargo, hoy es el momento de reconocerlo abiertamente, expresó su responsable de Ventas, quien ofreció una disculpa a los asistentes.

Sergio Mesa, director comercial, en el marco del AMAFA Day 2026 señaló un incremento interanual de 62 puntos en el Net Promoter Score (NPS), indicador que mide la disposición de los clientes a recomendar una compañía. También manifestó apertura a negociar determinadas penalizaciones por devolución anticipada de vehículos. Finalmente, presentó el arrendamiento integral como una alternativa para trasladar al proveedor algunos riesgos derivados del incremento de los costos operativos.

En materia de gobernanza, otra de las conferencias abordó la conveniencia de establecer políticas vehiculares globales, regionales y locales. El modelo contempla responsabilidades definidas, procedimientos adaptados a las condiciones de cada mercado y mecanismos para resolver situaciones no previstas en las disposiciones corporativas. Su objetivo es reducir la discrecionalidad, los favoritismos y el desgaste administrativo que genera la autorización recurrente de excepciones.

Luis Cuenca: del costo total de propiedad al costo total de movilidad

Durante el AMAFA DAY 2026, Luis Cuenca, especialista con cerca de 25 años de experiencia en la industria del arrendamiento, cuestionó la concentración de las negociaciones vehiculares en las tasas de financiamiento. Su propuesta consiste en ampliar el análisis del costo total de propiedad (TCO) hacia el costo total de movilidad (TCM). Esto mediante una evaluación financiera, fiscal y operativa.

Luis Cuenca, fundador de SBC Group y especialista con cerca de 25 años de experiencia en la industria del arrendamiento, planteó durante el AMAFA DAY 2026 ampliar el análisis del costo total de propiedad (TCO) hacia el costo total de movilidad (TCM)

“¿Cuál es el TCO de tu flota? ¿Cuál es el TCM de tu flota? Porque si no lo conoces, solo estás administrando transacciones”, advirtió Cuenca. Entre las variables que recomendó incorporar al análisis figuran la depreciación, el combustible, los seguros, el mantenimiento, los neumáticos, los impuestos y la disponibilidad de vehículos sustitutos.

El especialista también planteó medir el costo de movilidad por kilómetro recorrido. Además, precisa evaluar el costo de oportunidad del capital destinado a la adquisición de vehículos. Estas variables permiten comparar distintos modelos de administración, desde la compra de activos hasta el arrendamiento y la contratación de servicios especializados.

«Si ustedes suben el nivel de conversación con la organización, la negociación no va a estar basada en transacciones, sino en el valor real que generan para la empresa», concluyó Luis Cuenca.

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