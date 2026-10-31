Charles Leclerc lidera segunda práctica del Gran Premio de México 2026

El piloto monogasco Charles Leclerc cerró la actividad de este viernes 30 de octubre, como el piloto más rápido de la segunda práctica libre del Gran Premio de México 2026. Registrando una vuelta de 1:17.827 minutos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con lo que superó a Lando Norris, de McLaren, y George Russell, de Mercedes. Quienes finalizaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

La actuación de Leclerc confirmó el buen ritmo de Ferrari durante la primera jornada del fin de semana. Luego de que también encabezara la primera sesión de entrenamientos, sin embargo, la segunda práctica presentó mayores complicaciones para los equipos, tanto por el tráfico en pista como por diferentes incidentes que interrumpieron el desarrollo de las pruebas.

Norris terminó a 0.103 segundos del líder, mientras que Russell quedó a apenas 0.106 segundos. La diferencia entre los tres primeros fue de menos de una décima respecto al británico de McLaren y apenas tres milésimas entre Norris y Russell. Anticipando una disputa cerrada en las siguientes sesiones.

It really was @Charles_Leclerc's day on Friday in Mexico City! 👏



Can he continue his form into Saturday and Sunday? 📈#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/bJ0TYxULIG — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Kimi Antonelli ocupó el cuarto puesto, a 0.217 segundos, seguido por Max Verstappen, quien registró una diferencia de 0.311 segundos respecto al tiempo de Leclerc. De esta manera, Mercedes colocó a sus dos pilotos entre los cuatro primeros, mientras que Red Bull mantuvo a Verstappen dentro de los cinco mejores.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió cuando Max Verstappen y Liam Lawson protagonizaron un contacto en la curva 12. Cuando ambos pilotos llegaron prácticamente a la par, después de encontrarse detrás del Williams de Carlos Sainz, sin que ninguno cediera espacio. El choque provocó que algunas piezas quedaran esparcidas sobre el circuito y obligó a desplegar una bandera roja durante algunos minutos.

Lawson responsabilizó al piloto de Red Bull por el contacto, mientras que el incidente quedó bajo observación de los comisarios. Verstappen pudo regresar a la actividad cuando faltaban poco menos de 40 minutos para concluir la sesión.

Por otra parte, Ferrari también enfrentó complicaciones con Lewis Hamilton. El británico recibió instrucciones de detener su monoplaza en la pista después de reportar una pérdida de potencia al salir de la curva 13. El problema provocó la activación del Virtual Safety Car (VSC) y limitó su participación a 13 vueltas.

A pesar de las dificultades, Leclerc logró recuperar el primer puesto con su registro de 1:17.827, después de que Norris tomará momentáneamente el liderato. El monegasco también enfrentó algunos bloqueos de neumáticos y momentos de inestabilidad durante sus vueltas rápidas, aunque ninguno de sus rivales consiguió mejorar su tiempo en la parte final.

Sergio Pérez finalizó en la posición 18 con Cadillac

En cuanto a la participación mexicana, Sergio Pérez concluyó la segunda práctica en el lugar 18, al volante de su Cadillac. Con una diferencia de 1.579 segundos respecto al tiempo más rápido de Leclerc. El mexicano completó 33 vueltas en el circuito capitalino.

Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, terminó en la posición 21, mientras que Franco Colapinto se ubicó en el puesto 16 con Alpine y Carlos Sainz ocupó el lugar 17 con Williams.

FP1 CLASSIFICATION



Charles Leclerc tops the timesheets in FP1, by over six tenths to Kimi Antonelli! 😮‍💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/3xObTEhxHE — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

La actividad del Gran Premio de México continuará este sábado 31 de octubre con la tercera práctica libre, programada para las 11:30 horas, tiempo del centro de México. Posteriormente, los pilotos disputarán la clasificación a las 15:00 horas, sesión que definirá el orden de salida para la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con Ferrari al frente de las dos primeras prácticas y diferencias mínimas entre los principales contendientes, la clasificación será clave para conocer qué equipo logra trasladar su ritmo de entrenamiento a la lucha por la primera posición de salida.

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