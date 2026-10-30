En el mundo, los siniestros viales son la principal causa de muerte de jóvenes de 5 a 29 años. Mientras que, en México, la situación de los motociclistas es especialmente grave, ya que mueren en promedio 18 personas al día en moto. Por lo tanto, jóvenes enseñan a cuidar la vida sobre dos ruedas en Chimalhuacán.

Porque en el Estado de México, en 2024 se registraron más de 21,000 siniestros viales y más de 1,000 fallecimientos. En consecuencia, 16 jóvenes de Chimalhuacán se capacitaron en seguridad vial con la metodología de aprendizaje entre pares de YOURS (Youth for Road Safety).

Después impartieron talleres a cerca de 2,300 estudiantes de 10 escuelas. La iniciativa, que superó en 14% su meta, contó con el impulso del Circuito Exterior Mexiquense (CEM). A través de Gran Vecino, el modelo de intervención comunitaria de Aleatica en las comunidades cercanas a su operación.

Cabe recordar que México tiene hoy casi 9 millones de motocicletas registradas, más del triple que en 2015, según el Monitor de la Seguridad Vial de Fundación Aleatica. En ese mismo periodo, las muertes de motociclistas pasaron de 2,620 a 6,749. “Hoy, 4 de cada 10 personas que pierden la vida en un siniestro vial en el país viajaban en motocicleta”, indicó el operador de infraestructura.

Incluso en el CEM, que es una vía segura y eficiente que da servicio a una de las zonas más densamente pobladas del país. De hecho, cuenta con 118 km de longitud y conecta las principales vías de entrada y salida de la Zona Metropolitana del Valle de México hacia los estados de Querétaro, Puebla e Hidalgo.

Experiencias de seguridad vial entre jóvenes

Primero, 16 jóvenes formadores fueron capacitados sobre uso seguro de la motocicleta, la importancia de utilizar un casco certificado y la identificación de riesgos en la vía. Después, aprendieron cómo compartir lo aprendido en YOURS con otros jóvenes de su misma edad.

Específicamente, en 7 preparatorias, 2 universidades y una secundaria de Chimalhuacán. Llevaron la conversación a lo que significa caminar o desplazarse en motocicleta, así como los riesgos que esto implica en las calles que recorren cada día.

El aprendizaje entre pares en Chimalhuacán abre la posibilidad de llevar este modelo de formación en seguridad vial a otros municipios del Edomex.

La experiencia de Chimalhuacán deja una idea que va más allá de una capacitación: cuando los jóvenes dejan de ser únicamente receptores de mensajes y se convierten en quienes los transmiten, la seguridad vial puede transformarse en una conversación entre iguales que después se multiplica en la comunidad.

Para Daniela Gómez, gerente de Desarrollo de Capacidades en dicha organización, ningún joven debería perder la vida por ir a la escuela, al trabajo o encontrarse con sus amigos. “Durante años les hemos hablado de seguridad vial desde afuera. En YOURS creemos que el cambio puede ser más profundo cuando son los propios jóvenes quienes toman la palabra, comparten lo que viven y comienzan a cuidarse entre sí”, afirmó.

Finalmente, jóvenes enseñan a cuidar la vida sobre dos ruedas en Chimalhuacán fue el punto de partida. Incluso la experiencia abre la posibilidad de llevar este modelo de formación entre pares sobre seguridad vial a otros municipios del Edomex.

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