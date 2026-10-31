Dedicada a la movilidad inteligente y sostenible, Alstom recibe Premio de la Amistad Franco-Mexicana, durante la Semana de Francia en México 2026. Esto en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Principalmente la distinción considera la sólida labor de una empresa francesa en México. También la contribución de Alstom al desarrollo, innovación y fortalecimiento entre ambos países.

Cabe mencionar que la compañía participó en el foro ¿Cómo construir cadenas de suministro franco-mexicanas más resilientes? Por lo tanto, fortalecer los ecosistemas de proveedores, compartir modelos exitosos de colaboración y generar nuevas oportunidades de integración entre empresas mexicanas y francesas.

Esta visión está alineada con la estrategia de Alstom en México, donde cuenta con más de 780 proveedores mexicanos. De hecho, este premio representa un reconocimiento a las más de siete décadas de presencia de la compañía en México.

Asimismo, su contribución al desarrollo de la infraestructura ferroviaria, la industria y la movilidad sostenible, a través de proyectos que generan valor para el país. Alstom recibe Premio de la Amistad Franco-Mexicana.

Relación comercial sólida entre México y Francia

Durante la cena de gala conmemorativa, Maite Ramos, directora general de Alstom México y directora general de Alstom North LAM, destacó la solidez y evolución de la relación entre México y Francia.

México hace 200 años era un país adolescente. Habían pasado solo 16 años de su independencia, no existían automóviles ni electricidad, pero ya existía el tren a vapor. México y Francia hicieron hace 200 años el primer acuerdo comercial y diplomático. Celebremos estos primeros 200 años con el mismo entusiasmo que motivó a estos dos países a intercambiar servicios y productos en aquel lejano 1826″.

Dijo la directiva en el evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana (CCI France México), la Embajada de Francia en México y la French Tech. Además, durante las celebraciones, Alstom participó en “Francia y México Reclutan 2026”.

Que es una feria de empleo que reunió a más de 1,000 asistentes y contribuyó a impulsar la generación de empleo en el país. Asimismo, en el Festival Francia México como patrocinador de movilidad, una iniciativa orientada a acercar a la ciudadanía a las empresas francesas y dar a conocer su contribución al país.

Finalmente, la Semana de Francia concluyó con la cuarta edición de la Cena de Mujeres French Tech, organizada por La French Tech México en el marco de Mexico Tech Week 2026.

Maite Ramos participó en este encuentro exclusivo, que reunió a más de 100 mujeres líderes de los ámbitos de la tecnología, los negocios, la inversión y el emprendimiento. La velada contó con una dinámica para favorecer el intercambio de experiencias, ampliar redes de contacto y generar conexiones estratégicas entre las participantes.

Sigue leyendo: