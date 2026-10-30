Día Mundial de las Ciudades: Mercedes-Benz Autobuses apuesta por la electromovilidad y tecnología para “mover”a México

Mercedes-Benz Autobuses busca responder a las nuevas necesidades de movilidad en México con tecnología encaminada hacia la electromovilidad y la seguridad.

En el marco del Día Mundial de las Ciudades, que se celebra el próximo 31 de octubre, la compañía señaló que su aporte va más allá de fabricar unidades. Pues bajo esta visión, la armadora se ha preocupado porque los habitantes de las grandes ciudades cuenten con un transporte digno que les permita moverse y acceder a nuevas oportunidades.

De acuerdo con datois del fabricante, actualmente unos 40 millones de personas en México se transportan a bordo de unidades Mercedes-Benz.

Una cifra que muestra el importante reto que enfrentan las armadoras para mover cada vez a más personas.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que entre 1990 y 2020, el número de ciudades y zonas metropolitanas en México paso de 303 a 410.

Durante ese periodo, la población del sistema urbano aumentó de 51.2 a 92.7 millones de habitantes.

El aumento poblacional incrementa la necesidad de soluciones de movilidad más exigentes.

Nuevas soluciones para una movilidad más demandante

De ahí que en los últimos años Mercedes-Benz Autobuses desarrollara propuestas basadas en dichas necesidades. Por ejemplo, el eO500 U 2134, un chasis eléctrico desarrollado para América Latina. Mismo que incorpora baterías modulares de hasta 588 kWh, suspensión delantera independiente y un sistema de gestión energética que integra el aire acondicionado

Además, de ello, la armadora presentó soluciones para motores con control de emisioones como BlueTec 5 y BlueTec 6. Tecnologías que, de acuerdo con la generación y configuración de cada unidad, contribuyen a mejorar la eficiencia y atender los requerimientos ambientales correspondientes de cada ciudad.

El portafolio de la marca tiene soluciones para cada tipo de movilidad, desde vanes hasta autobuses eléctricos.

Esta propuesta representa un paso hacia nuevas alternativas de transporte urbano y evidencia que la transición a la electromovilidad requiere combinar tecnología vehicular con infraestructura de carga, planeación, capacitación y soporte técnico.

Cuando hablamos de movilidad, hablamos de personas, de oportunidades y de la posibilidad de construir ciudades mejor conectadas. En Mercedes-Benz Autobuses entendemos que nuestra responsabilidad va más allá de desarrollar vehículos. Consiste en ofrecer soluciones que respondan a las necesidades reales de México. Deesde el transporte urbano y foráneo hasta las nuevas alternativas eléctricas”, expresó Raúl González, director de Ventas, Postventa y Mercadotecnia de Mercedes-Benz Autobuses.

Finalmente, en el marco del Día Mundial de las Ciudades la armadora deja claro que su compromiso es satisfacer las necesidades de movilidad cada vez más exigentes.

Te invitamos a leer más