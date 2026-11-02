Kimi Antonelli rompe la historia de la Fórmula 1: es el campeón mundial más joven de todos los tiempos

La Fórmula 1 ha logrado un nuevo récord histórico y su protagonista es el piloto italiano Andrea Kimi Antonelli. Perteneciente a la escudería de Mercedes se convirtió en el campeón mundial más joven de la categoría, luego de asegurar el título de 2026 con el tercer lugar obtenido en el Gran Premio de México. Mismo que resultó disputado el pasado 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con apenas 20 años y 68 días, Antonelli logró conseguir una marca que parecía difícil de superar: dejó atrás el registro de Sebastian Vettel. Quien obtuvo su primer campeonato con Red Bull en 2010, cuando tenía 23 años, cuatro meses y 11 días.

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El italiano alcanzó la corona en apenas su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo. Esto después de acumular nueve victorias durante el campeonato de la temporada 2026. Dicho puesto en México resultó suficiente para asegurar el título, aunque la victoria de la carrera correspondió a Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton.

El resultado también puso fin a una espera de 73 años para Italia, ya que no tenía un campeón mundial desde Alberto Ascari, quien consiguió sus dos títulos en 1952 y 1953. Antonelli logró convertirse así en el tercer italiano que conquista el campeonato de pilotos, después de Giuseppe Farina y Ascari.

De su primera pole a una temporada llena de récords

El campeonato de Antonelli no resultó solamente por una sola carrera extraordinaria. Pues su temporada estuvo marcada por una sucesión de resultados que lo colocaron entre los protagonistas desde las primeras fechas.

Desde su primera pole position en China y posteriormente convirtió esa salida en su primera victoria en Fórmula 1. Con 19 años, seis meses y 18 días, se convirtió en el piloto más joven en conseguir una pole en un Gran Premio, superando la marca que anteriormente pertenecía a Vettel.

Sin embargo, su recorrido también tuvo momentos complicados, ya que un problema mecánico lo obligó a abandonar en Barcelona, mientras que en Silverstone una falla técnica y una penalización lo relegaron hasta el lugar 16.

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A pesar de estos tropiezos, el italiano recuperó terreno y mantuvo la regularidad necesaria para sostener su ventaja en el campeonato.

Mónaco, Monza y Austin: las carreras que definieron al campeón de Kimi Antonelli

Pete Bonnington, ingeniero de carrera de Antonelli en Mercedes, logró identificar tres competencias que, desde su perspectiva, fueron determinantes para construir la temporada del italiano: Mónaco, Monza y Austin.

El ingeniero, quien anteriormente trabajó con Lewis Hamilton durante su exitosa etapa en Mercedes, pudo destacar la madurez que Antonelli desarrolló durante la temporada y la relación de confianza que ambos construyeron dentro del equipo.

Para Bonnington, la combinación de talento, consistencia y capacidad para adaptarse a diferentes circuitos explica el campeonato conseguido por el italiano.

Con nueve triunfos en Grandes Premios y varios registros históricos en su primera corona, Antonelli no solamente se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula; sino que también fue el primer piloto nacido en la década de 2000 en conquistar el campeonato mundial.

Fangio, Hamilton, Rosberg… Antonelli



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Su consagración en México marca el inicio de una nueva etapa para Mercedes y coloca al automovilismo italiano nuevamente en lo más alto de la categoría, con un piloto que transformó su segunda temporada en la Fórmula 1 en una campaña para los libros de historia.

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