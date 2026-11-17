En una jornada memorable, MT Orizaba 2026 reunió a los 53 mejores operadores de 20 empresas del Golfo-Centro, de los que seis avanzaron a la gran final nacional, que se realizará en enero de 2027.

Fernando Landiz Vázquez, de la empresa TRACSA, se coronó como el campeón de la categoría Full. El operador registró un tiempo de 1 minuto y 28 segundos para sus maniobras de destreza.

Landiz, quien cuenta con sólo 22 años, fue distinguido con el volante de oro y un premio de 50 mil pesos. Además de ello, participará en la gran final nacional del MT México.

Además de él, resultaron galardonados Julio César Chávez, de Narcea Enlaces Logísticos, quien se llevó el segundo lugar, y Emmanuel Cerón Nolasco, de Transportes Orizabeños, quien quedó en tercera posición.

Cada uno de los operadores se hizo acreedor a un volante, oro, plata y bronce, según su posición y a una recompensa económica de 50 mil, 30 mil y 20 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar.

Además de ellos, otros tres operadores lograron clasificar a la gran final nacional del MT México. Por ejemplo, Jorge Plácido Martíne, de Acarrea Líquidos, Ricardo Payán, de Transportes Industriales Unidos y Julio Rico de Autotransportes Hergola.

MT Orizaba: Un reconocimiento a los operadores y llamado a la seguridad

El MT Orizaba, cuyo banderazo de salida fue dado por Franscico Cessa, vicepresidente de CANACAR en la región sureste, fue un evento que rindió homenaje a aquellos que mueven las mercancías, pero también un llamado a velar por su seguridad.

En ese sentido, el delegado de la CANACAR aseguró que los operadores son una prioridad para la administración que encabeza Augusto Ramos Melo. Y es que junto a la FEMATRAC y HAMOTAC, la CANACAR encabeza distintas mesas de diálogo con el Gobierno con el fin de garantizar mejores condiciones para los operadores y transportistas de todo el país.

Durante, la premiación del MT Orizaba 2026, Víctor Flores, de la ATCCEVAC, advirtió que la seguridad continúa siendo uno de los mayores retos para el sector. Sin embargo, aseguró que tanto cámaras como asociaciones trabajan juntos para mejorar esta situación.

En ese sentido, señaló que, eventos con el MT Orizaba 2026, sirven para estrechar los lazos en el gremio, pero también con los operadores.

Finalmente, la edición de Orizaba contó con eventos familiares como MT Kids, el concurso Mecánicos en Acción, brincolines y un área gastronómica que permitió disfrutar de toda la emoción del autotransporte.

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