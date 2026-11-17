BMW Group sigue ampliando su estrategia de electrificación mediante nuevas alianzas con Samsung SDI y LG Energy Solution, esto con el fin de fortalecer el suministro regional de las baterías de alto voltaje en Europa y Estados Unidos. Esta decisión, hace que la automotriz busque reducir distancias de transporte, así como mejorar la seguridad del establecimiento y consolidar una red de proveedores más diversificada.

El anuncio, que se realizó el pasado 9 de noviembre, contempló la incorporación de las dos fabricantes, como nuevos socios para suministrar celdas destinadas a las baterías de sexta generación (Gen6). Las entregas comenzarán a partir de las segunda mitad de esta década, desde las instalaciones que ambas compañías tienen en sus respectivas regiones.

Esta estratégia responde al principio Local for Local, por el que BMW busca adquirir componentes cerca de los centros de fabricación de sus vehículos. De esta manera, la compañía pretende fortalecer la cadena de suministros regionales y reducir su dependencia de traslados internacionales.

BMW diversifica proveedores para mejorar el suministro de baterías

Con estos acuerdos, BMW contará con la colaboración de Samsung SDI como proveedor de celdas en Europa y LG Energy Solution para el mercado de Estados Unidos.

Además, va a mantener su colaboración con CATL y EVE Energy, esto en el abastecimiento de sus operaciones europeas. Así, el fabricante alemán construye una cartera de proveedores combinando distintas tecnologías y regiones para mejorar la flexibilidad de sus operaciones.

Nicolai Martin, integrante del consejo de administración de BMW AG y responsable de Compras y Red de Proveedores, pudo destacar que la diversificación representa una parte fundamental de la estrategia de la empresa para mantener la competitividad de sus productos en distintos mercados.

Por otro lado, Hendrik Lang, responsable de Compras y Calidad de Baterías de Alto Voltaje, señaló que la red internacional de fabricantes permitirá mantener un suministro flexible y competitivo.

San Luis Potosí forma parte de la estrategia global de BMW

México también tiene un lugar importante dentro de este esquema industrial. Ya que BMW Group cuenta con cinco nuevas instalaciones destinadas al ensamblaje de baterías de alto voltaje Gen6, ubicadas en Alemania, Hungría, China, Estados Unidos y San Luis Potosí.

Dichas plantas están cerca de los centros de producción de vehículos para reducir distancias logísticas y fortalecer la infraestructura regional. También, la estrategia busca proteger empleos y generar nuevas oportunidades para las cadenas de suministro locales.

BMW también desarrolla tecnología propia en Alemania mediante centros especializados en investigación, fabricación y reciclaje de celdas. Donde se analizan nuevas tecnologías, procesos de producción eficientes y métodos para recuperar materias primas, así como incorporarlas nuevamente a la fabricación.

Con estas alianzas e inversiones, BMW busca consolidar un ecosistema global de baterías que combine proveedores especializados, producción regional y desarrollo tecnológico para responder al crecimiento de la movilidad eléctrica.

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