NISMO inaugura en Australia su primer centro de desempeño fuera de Japón

La expansión internacional de NISMO ha llegado a un nuevo capítulo con la apertura de su primer centro de desempeño fuera de Japón. Iniciando nuevas operaciones en Melbourne, Australia, dentro de las instalaciones de Ferntree Gully Nissan. Representando el primer paso de la estrategia de crecimiento global de Nissan Motorsports & Customizing (NMC).

El nuevo espacio va a permitir a los propietarios y entusiastas australianos acceder a la experiencia técnica de la fábrica Omori de NISMO en Japón. Mismo que destaca por su experiencia en trabajos especializados de restauración y preparación de vehículos de alto desempeño. Así como en la conservación de modelos emblemáticos de la marca.

Entre sus principales servicios se encuentran:

Programas avanzados de restauración

Disponibilidad de refacciones originales NISMO enfocadas en desempeño y herencia

La tención de especialistas conocidos como NISMO Meisters

Australia, primer paso de la expansión global de NISMO

La apertura concreta el plan de expansión australiano anunciado por NMC y Nissan Oceanía en mayo de 2026. El escoger Melbourne responde al interés y la presencia de una comunidad consolidada de aficionados a los vehículos deportivos de Nissan, particularmente a la familia GT-R.

Un clásico Nissan Skyline GT-R R32 en el área de servicio y restauración del nuevo centro de desempeño NISMO.

Durante el evento inaugural se reunieron más de 300 entusiastas de Nissan y NISMO, quienes acompañaron el inicio de operaciones de este nuevo centro especializado.

Yutaka Sanada, presidente y CEO de Nissan Motorsports & Customizing y responsable global de NISMO, pudo destacar que esta apertura representa un avance importante para acercar la marca a clientes de diferentes mercados mediante productos, servicios y experiencias especializadas.

Nuevos centros a partir de 2027

Como parte de su estrategia internacional, NISMO está en busca ampliar su presencia en mercados prioritarios, fortalecer su catálogo de modelos deportivos y desarrollar negocios. Estos están claramente relacionados con restauración, refacciones y conservación de vehículos históricos.

La compañía contempla abrir nuevos centros de desempeño en Australia a partir de 2027, mientras que los siguientes pasos de su expansión internacional serán anunciados posteriormente.

Con esta iniciativa, NISMO comienza a trasladar fuera de Japón su conocimiento técnico y experiencia en vehículos de alto desempeño. Fortaleciendo su relación con comunidades de entusiastas y propietarios de modelos deportivos Nissan.

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