Leapmotor C10 y C16 llegan a México: dos nuevos SUV Ultra Híbridos

La ofensiva de vehículos electrificados sigue creciendo en México, pues los primeros Leapmotor C10 y C16 ya llegaron al país para ampliar el portafolio de la marca. Con la propuesta de dos SUV que incorporan tecnología Ultra Híbrida, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y autonomías combinadas de hasta 1,008 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

Ambos modelos están desarrollados sobre la arquitectura LEAP3.5, que es una plataforma que integra hardware, software, propulsión electrificada y sistemas de control en la misma estructura. Esta configuración busca ofrecer una experiencia de conducción más eficiente, conectada y segura, además de incorporar actualizaciones inalámbricas OTA y una interfaz de cabina inteligente.

Los dos vehículos comparten una configuración mecánica Ultra Híbrida capaz de desarrollar 217 caballos de fuerza y 360 Nm de torque, aunque presentan diferencias importantes en dimensiones, capacidad y autonomía, con el objetivo de atender distintas necesidades de movilidad.

Leapmotor C10: tecnología y autonomía para cinco pasajeros

Para hablar de la Leapmotor C10 se debe mencionar que es una SUV de 4.7 metros de longitud con capacidad para cinco ocupantes. Teniendo como uno de sus principales atributos su autonomía combinada de hasta 1,008 kilómetros en ciclo NEDC, cifra que busca posicionarlo como una alternativa. Sobre todo para quienes requieren versatilidad en recorridos urbanos y viajes de mayor distancia.

En el habitáculo incorpora una pantalla táctil central de 14.6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas. Sumándole acabados de primer nivel y 21 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), enfocados en mejorar el control y la seguridad durante los desplazamientos.

Leapmotor C16: tres filas de asientos y mayor espacio

Para quienes necesitan más capacidad interior, el Leapmotor C16 ofrece una carrocería de 4.9 metros y una configuración de tres filas de asientos tipo capitán. Mismas que están distribuidas en formato 2+2+2, con espacio para seis pasajeros.

Este SUV también incorpora la tecnología Ultra Híbrida de 217 hp y 360 Nm de torque, aunque su autonomía combinada alcanza hasta 953 kilómetros en ciclo NEDC. Entre su equipamiento destacan 20 sistemas avanzados de asistencia al conductor, diseñados para contribuir a una conducción más controlada.

Homologación y respaldo de Mopar en México

Como parte de su preparación para el mercado nacional, ambos modelos pasaron por un programa de homologación en el Centro de Investigación, Desarrollo y Pruebas de Ingeniería Automotriz Stellantis México. Dicho proceso contempla evaluaciones para validar su funcionamiento ante las condiciones de clima, altitud, caminos y orografía del país, así como posibles adecuaciones técnicas.

En materia de posventa, Leapmotor contará con el respaldo de Mopar, la división de servicio y refacciones de Stellantis. Su infraestructura contempla atención especializada y disponibilidad de piezas, accesorios y partes de colisión. Contando con tiempos estimados de entrega de entre 24 y 48 horas en la red de distribuidores autorizados.

Con la llegada de los C10 y C16, Leapmotor fortalece su apuesta por el mercado mexicano mediante dos SUV que combinan electrificación, conectividad y diferentes configuraciones de espacio. Su incorporación también representa un nuevo movimiento dentro de la estrategia de Stellantis para ampliar las alternativas de movilidad tecnológica en el país.

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