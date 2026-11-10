Nissan Pathfinder cumple 40 años con cinco generaciones de aventura e innovación

Nissan Pathfinder está celebrando cuatro décadas de historia siendo uno de los modelos más representativos de la marca. Desde su lanzamiento en 1986, este SUV ha tenido cinco generaciones que han reflejado la transformación del segmento; esto al incorporar nuevas tecnologías, mayor confort y soluciones de versatilidad para distintos estilos de vida.

Sin embargo, a pesar de los cambios en diseño y equipamiento, la Pathfinder sigue conservando dos características que han acompañado su trayectoria: el desempeño asociado a sus motores V6 y sus capacidades off-road. Estos atributos le han permitido mantener su esencia aventurera mientras responde a las necesidades de nuevas generaciones de conductores.

“Desde su lanzamiento, Nissan Pathfinder ha desafiado las ideas convencionales sobre lo que puede ser un SUV, combinando capacidad, versatilidad, tecnología y confort en una propuesta que ha evolucionado durante cinco generaciones”, señaló Gerardo Fernández, vicepresidente de Mercadotecnia de Nissan América Latina.

De vehículo todoterreno a SUV familiar: Nissan Pathfinder

La primera generación, que logró llegar al mercado en 1986, tomó como referencia a la Nissan Hardbody. Ofreciendo al inicio una configuración de dos puertas y dos opciones de motorización: un cuatro cilindros de 2.4 litros y un V6 de 3.0 litros, con una potencia de hasta 140 caballos de fuerza.

Posteriormente, la segunda generación (1996-2004) elevó el desempeño con la incorporación del motor VQ V6 de 3.5 litros en 2001, capaz de generar hasta 250 caballos de fuerza. Además, Nissan introdujo el primer sistema de navegación del modelo, con visualización tridimensional Birdview, una tecnología avanzada para aquella época.

La tercera generación (2005-2012) marcó un cambio importante en su propuesta familiar. Ya que por primera vez, Pathfinder incorporó una tercera fila plegable para transportar hasta siete pasajeros. De la misma manera, amplió su oferta mecánica con un motor V8 de 310 caballos de fuerza y 388 lb-pie de torque.

Más tecnología, espacio y confort

Entre 2013 y 2020, la cuarta generación logró reforzar el enfoque familiar mediante tecnologías diseñadas para facilitar el uso cotidiano. Una de sus principales innovaciones resultó ser LATCH AND GLIDE, un sistema que permite acceder a la tercera fila incluso cuando una silla infantil permanece instalada de forma segura en la segunda fila.

Durante esta etapa también apareció la versión Rock Creek, que recuperó el enfoque aventurero del SUV y rindió homenaje a sus capacidades todoterreno.

Por su parte, la quinta generación, que comenzó en 2021, representó una renovación integral del diseño exterior e interior. Actualmente, Pathfinder utiliza un motor V6 de 3.5 litros asociado a una transmisión automática de nueve velocidades. Además de incorporar tecnologías de conectividad, seguridad y asistencia a la conducción.

Para el año modelo 2026, Nissan introdujo actualizaciones en las fascias delantera y trasera, una pantalla táctil de 12.3 pulgadas y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto como equipamiento estándar.

Pathfinder también destaca por su enfoque familiar

La evolución del SUV no se limita al desempeño y la tecnología, ya que en 2025, Cars.com reconoció a Nissan Pathfinder por segundo año consecutivo como uno de los Mejores Autos para Sillas de Niño. Esto debido a la facilidad para instalar sistemas de retención infantil, el acceso a la tercera fila y las soluciones de comodidad para los pasajeros.

Este reconocimiento refuerza la importancia que Nissan ha dado a la practicidad familiar durante las últimas generaciones del modelo.

A 40 años de su lanzamiento, Pathfinder representa la evolución de un vehículo que pasó de una propuesta enfocada en la aventura todoterreno a un SUV que combina capacidad, tecnología y comodidad para distintos tipos de trayectos.

Con cinco generaciones en su historia, Nissan mantiene vigente uno de sus modelos emblemáticos y apuesta por conservar los atributos que lo distinguieron desde 1986. Mientras incorpora soluciones acordes con las exigencias actuales del mercado.

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