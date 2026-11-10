Daimler Truck aumenta 73% sus ganancias operativas por la recuperación de Norteamérica

Daimler Truck incrementó 73% su beneficio operativo ajustado durante el tercer trimestre de 2026, hasta alcanzar 1,124 millones de euros, impulsado principalmente por la recuperación de su negocio norteamericano. Los ingresos consolidados aumentaron 19%, a 12,575 millones de euros, mientras las ventas mundiales crecieron 26%, con 91,260 vehículos comercializados. Como resutlado, el fabricante mejorar su rentabilidad, aunque los resultados acumulados del ejercicio todavía se mantienen por debajo de los registrados en 2025.

El negocio industrial elevó 77% su beneficio operativo ajustado, hasta 1,062 millones de euros, y aumentó su margen sobre ventas de 6.2% a 9.1%. Durante la conferencia de resultados.

Karin Rådström, presidenta y directora ejecutiva de Daimler Truck, destacó: “La importante mejora interanual de los resultados estuvo impulsada por Trucks North America, donde registramos volúmenes considerablemente mayores, precios sólidos y un efecto neto positivo de los aranceles, que compensaron con creces la persistente inflación de los costos de materiales”.

Norteamérica concentra la recuperación de Daimler Truck

Daimler Trucks North America registró el mayor avance de rentabilidad entre las divisiones del fabricante. Su beneficio operativo ajustado pasó de 257 millones a 691 millones de euros, un incremento de 169%. Ciertamente, el margen operativo aumentó de 6.4% a 12.1%. La división comercializó 45,629 vehículos, 51% más que en el tercer trimestre de 2025, cuando la incertidumbre arancelaria había afectado las ventas. Esta base de comparación contribuye a explicar la magnitud de la recuperación interanual.

Eva Scherer, directora financiera de Daimler Truck, explicó que el crecimiento de los volúmenes y las condiciones comerciales favorables permitieron absorber presiones que continuaron afectando la operación norteamericana.

“Esta mejora significativa estuvo impulsada por un fuerte incremento de los volúmenes, una evolución positiva de los precios y mejoras relacionadas con los aranceles. En conjunto, estos factores compensaron con creces las presiones persistentes sobre los costos de materiales, las restricciones de suministro y los efectos negativos derivados de la composición de clientes en Norteamérica”.

El informe trimestral identifica los reembolsos de aranceles estadounidenses relacionados con el reconocimiento de contenido de valor agregado producido en ese país como favorable. Estos contribuyeron a mejorar los resultados de Trucks North America, cuyos ingresos aumentaron 43%, hasta 5,704 millones de euros. La recuperación financiera combinó así mayores ventas con condiciones que favorecieron los márgenes, aunque algunas presiones operativas permanecieron vigentes.

México crece 9% y el T-MEC figura en las previsiones

El crecimiento de las ventas norteamericanas presentó diferencias entre los tres mercados. Estados Unidos registró 40,084 vehículos vendidos, un aumento de 54%. Por su parte, Canadá alcanzó 3,830 unidades, con un avance de 39%. México reportó 1,455 vehículos, 9% más que un año antes, de acuerdo con el informe trimestral de Daimler Truck. Estas cifras corresponden a las ventas de Trucks North America.

El desempeño regional se produce en un entorno de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Evidentemente, el marco comercial forma parte de los supuestos utilizados por Daimler Truck para elaborar sus previsiones financieras. La compañía señala que sus proyecciones consideran las disposiciones arancelarias estadounidenses vigentes, incluida la regulación derivada de la Sección 232, y parten de la continuidad de sus operaciones bajo el acuerdo norteamericano.

Eva Scherer precisó: “Nuestras previsiones siguen suponiendo que el marco vigente del T-MEC y de los aranceles permanece en vigor”.

La declaración establece una condición de las proyecciones del fabricante, pero no permite atribuir directamente al tratado la recuperación de sus resultados. Daimler Truck no presentó una estimación específica sobre las consecuencias que eventuales modificaciones al acuerdo podrían tener en México. A esta incertidumbre comercial se suma la relacionada con la regulación estadounidense de emisiones EPA 2027. Cabe precisar que este factor influye en las decisiones de compra de los transportistas.

Mercedes-Benz Trucks crece, mientras Daimler Buses desaceleraa

Fuera de Norteamérica, Mercedes-Benz Trucks incrementó 13% sus ventas, hasta 40,362 vehículos, y elevó su beneficio operativo ajustado de 319 millones a 337 millones de euros. Sin embargo, su margen disminuyó de 6.5% a 6.3%, en un entorno de mayores costos de materiales y presiones sobre los precios. El crecimiento comercial permitió sostener una mejora moderada de las ganancias, aunque sin alcanzar los niveles de rentabilidad registrados por Trucks North America.

Daimler Buses enfrentó un escenario distinto. Sus ventas disminuyeron 16%, hasta 5,394 unidades, mientras su beneficio operativo ajustado retrocedió de 137 millones a 123 millones de euros. La menor comercialización en América Latina y el incremento de los costos de fabricación afectaron el desempeño de la división, que mantuvo un margen operativo ajustado de 9.2%. Por su parte, Daimler Truck Financial Services aumentó su beneficio operativoajustado de 48 millones a 62 millones de euros.

La recuperación trimestral aún no compensa la caída acumulada

Pese a la mejora del tercer trimestre, los resultados de Daimler Truck muestran una evolución menos favorable en el acumulado del ejercicio. Entre enero y septiembre, el beneficio operativo ajustado consolidado disminuyó 10%, hasta 2,460 millones de euros, frente a los 2,748 millones registrados durante el mismo periodo de 2025. La recuperación reciente, por tanto, todavía no ha compensado las presiones financieras enfrentadas durante los primeros meses del año.

En materia de liquidez, el flujo de caja libre industrial alcanzó 974 millones de euros, frente a 24 millones un año antes. Sin embargo, aproximadamente 600 millones de euros provinieron de la reducción de la participación de Daimler Truck en ARCHION al 25%, por lo que una parte importante de los recursos obtenidos no corresponde a la generación ordinaria de efectivo. La liquidez industrial neta aumentó de 8,300 millones de euros al cierre de junio a 9,200 millones en septiembre.

Para el cierre de 2026, Daimler Truck mantiene sus previsiones de beneficio operativo ajustado consolidado de entre 3,600 y 4,100 millones de euros, junto con ventas entre 340,000 y 370,000 vehículos. La compañía anticipa mayores entregas durante el cuarto trimestre, aunque reconoce que la capacidad de los proveedores para responder al incremento de la demanda será determinante para sostener el crecimiento.

Eva Scherer advirtió: “A medida que la industria incrementa significativamente la producción, la capacidad de nuestros proveedores para acompañar la creciente demanda será un factor importante para ampliar la producción en todos los segmentos. Los cuellos de botella en el suministro representan un riesgo para la producción del cuarto trimestre y ya estamos aplicando medidas para mitigarlos”.

El contraste entre el crecimiento de las ganancias durante el tercer trimestre y la caída acumulada de 10% sitúa el desempeño del último periodo del año como una prueba importante para la recuperación financiera de Daimler Truck. La evolución de las entregas y los márgenes permitirá determinar hasta qué punto la mejora de Norteamérica puede trasladarse al resultado anual del fabricante.

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