Hyundai comienza a competir en el segmento de los sedanes híbridos con el nuevo ELANTRA. Un vehículo que debutó este 19 de noviembre en el Salón del Automóvil de Los Ángeles (Auto Show 2026) con la promesa de revolucionar el segmento con su presencia dinámica, tecnologías de IA y altísimo rendimiento.

ELANTRA, cuya versión original ya se comercializa en Corea bajo el nombre de AVANTE, podría llegar al mercado norteamericano a inicios de 2027.

Hyudai comercializará su nuevo sedán con dos motorizaciones. La primera, un sistema híbrido de 1.6 litros, equipado con un sistema de regeneración inteligente 3.0 que le permite recuperar energía durante el frenado.

En cuanto a potencia, el ELANTRA Hybrid entrega una potencia combinada de hasta 157 hp con una transmisión de doble embrague a seis velocidades.

Por otra parte, en su configuración tradicional (gasolina), el sedán de Hyundai entrega 149 hp con una transmisión IVT.

Cabe señalar que en la versión híbrida, se podrá disfrutar de tecnologías orientadas a eficientar el consumo energético y la experiencia de manejo.

Por ejemplo, el sistema de control predicitivo híbrido que se anticipa a las condiciones del camino y los patrones de conducción para gestionar la energía en tiempo real.

El nuevo ELANTRA demuestra que un sedán alcanzable no tiene que comprometer el diseño, la tecnología o la usabilidad diaria. Queremos que esa primera experiencia de Hyundai sea una que genere confianza y mantenga a los clientes con nuestra marca en los próximos años”, José Muñoz, CEO de Hyundai Motor Company.

La compañía surcoreana destacó que ELANTRA 1 Hybrid plantea una nueva forma de disfrutar la movilidad con nuevas tecnologías y motorizaciones sin sacrificar eficiencia o rendimiento.

Más sistemas, mejor conducción

Ahora bien, el modelo ELANTRA 1 Hybrid, quizá una de las mayores apuestas para la armadora surcoreana, destaca no sólo por su eficiente motorización, el cual, en Corea demostró un rendimiento en condiciones reales de hasta 14.3 km/ L, sino también por su equipamiento y asistencias de manejo.

El sedán posee avanzados sistemas ADAS SmartSense, que mejoran la protección tanto del conducto como de los pasajeros.

Cuenta con asistentes para prevenir colisiones, monitoreo de punto ciego, advertencia de salida segura, gestión de carriles y el sistema High Beam Assit, que apoya la conducción en carretera y ciudad.

Por otra parte, Hyundai incorpora alertas de límite de velocidad y asistente de inversión de memoria.

Otra de sus innovaciones tecnológicas es el modo Stay que permite administrar funciones como el aire acondicionado, audio, iluminación o encendido de motor.

En cuanto al diseño, ELANTRA 1 adopta un lenguaje denominado Art of Steel, caracterizado por superficies definidas, líneas angulares y una silueta amplia que combina el estereotipo de un sedán con tintes deportivos.

Detalles que evocan el futuro

Entre sus elementos distintivos destacan la iluminación H-Edge, con una franja horizontal en la parte delantera y luces traseras verticales. Una parrilla de diseño futurista, espejos de cuello delgado y manijas de puertas de elevación.

La nueva generación también creció en dimensiones. Pues el nuevo ELANTRA de Hyundai aumentó 85 milímetros de longitud, 30 milímetros de anchura y 30 milímetros en distancia entre ejes. Estas modificaciones permiten ofrecer 993 milímetros de espacio para las piernas de los pasajeros traseros y 958 milímetros de altura para la cabeza, cifras con las que Hyundai busca proporcionar una habitabilidad cercana a la de vehículos de segmentos superiores.

ELANTRA llegará a Norteamérica con dos motorizaciónes: gasolina e híbrida.

ELANTRA de Hyudai integra IA

Una de las principales novedades es Gleo AI, un asistente de inteligencia artificial que interpreta instrucciones en lenguaje natural y el contexto de los usuarios. Esto permite realizar solicitudes mediante comandos conversacionales, como buscar destinos o servicios, sin navegar manualmente por diferentes menús.

La experiencia se complementa con carga inalámbrica dual Qi 2.0 de 15 W, puertos USB de hasta 100 W, llave digital Hyundai Digital Key 2 y un sistema de audio Bang & Olufsen.

Una oferta que Hyundai complementó con el reforzamiento de la estructura, fabricada en acero de ultra alta resistencia.

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