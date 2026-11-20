La movilidad eléctrica suma una nueva alternativa en México, debido a que YADEA presentó la GT80. Una nueva scooter eléctrica de alto desempeño, un modelo que combina diseño de inspiración touring, tecnología inteligente y prestaciones enfocadas en los desplazamientos urbanos. Destacando dentro de sus principales características destacan una velocidad máxima de 85 km/h y una autonomía de hasta 155 kilómetros.

El lanzamiento se hizo el pasado 12 de noviembre en Atrio Santa Fe, Ciudad de México, estando ya disponible en tiendas YADEA de todo el país. Y contando con dos configuraciones de batería y diferentes capacidades de autonomía.

YADEA GT800: Diseño touring y potencia para la ciudad

La YADEA GT80 incorporó en su composición un motor de buje con 3,000 W de potencia nominal y hasta 5,000 W de potencia máxima. Además, desarrolla un torque de 149 Nm y cuenta con capacidad de ascenso de hasta 20 grados.

Su diseño integra:

Parabrisas de gran tamaño

Centro de gravedad bajo

Manubrio de una sola pieza

Asiento escalonado de 730 milímetros, para conductor y acompañante

En cuanto a dimensiones, mide 1,966 milímetros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 1,380 milímetros.

Dos baterías ofrecen hasta 155 kilómetros

De los principales atractivos de esta scooter eléctrica es el sistema de baterías de litio-ferrofosfato (LFP). La versión estándar incorpora una batería de 72 V y 50 Ah, con autonomía de hasta 90 kilómetros.

Por su parte, la configuración extendida añade una segunda batería extraíble de 72 V y 30 Ah. Misma que permite alcanzar hasta 155 kilómetros bajo el ciclo de prueba WMTC. También integra tecnología SMART ECO, indicador de carga y sistema de gestión de batería BMS.

La GT80 incorpora también, frenos de disco delanteros y traseros con sistema CBS. Así como de asistencias como control de tracción TCS, control de descenso HDC y asistencia de arranque en pendientes HHC.

También ofrece control de crucero CCS, asistencia de estacionamiento PA y protección contra el agua IPX6 a nivel del vehículo. A esto se suman funciones de desbloqueo mediante Bluetooth, apertura electrónica del compartimento bajo el asiento y acceso compartido.

Precio de la YADEA GT80 en México

La nueva scooter está disponible en dos versiones:

Estándar: hasta 90 kilómetros de autonomía, por $43,999 pesos

Autonomía extendida: hasta 155 kilómetros, por $53,999 pesos

Además, YADEA mantiene en su catálogo mexicano la GT70, que ofrece hasta 110 kilómetros de autonomía desde $36,999 pesos.

Con la GT80, la marca amplía su oferta de movilidad eléctrica en México con una propuesta que combina potencia, tecnología y diferentes opciones de autonomía para los traslados urbanos.

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