Para muchas personas que adquieren su primer automóvil una de las alternativas preferidas es el mercado de seminuevos. Sin embargo a medida que la transacción avanza, verificar los documentos y el origen de la unidad se vuelve más complejo. Por ello, Nexcar desarrolló una plataforma impulsada con IA que ayuda a simplificar el proceso.

Para los consumidores, la accesibilidad de los precios y el trato directo entre particulares se vuelve un atractivo en el mercado de seminuevos. Sin embargo, este tipo de compra-venta está acompañada de riesgos tanto para propietarios como para consumidores.

De acuerdo con información de Kavak, difundida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hasta el 40% de las transacciones entre particulares presenta algún tipo de irregularidad o riesgo de estafa.

La falsificación de documentos, adeudos ocultos, vehículos clonados, robo o facturas falsas, son algunos de los riesgos que enfrentan los compradores. A esto, también se suma la dificultad para verificar el origen de la unidad o para acreditarla legalmente como segundo dueño.

En este escenario, Nexcar, una startup mexicana, desarrolló una herramienta de verificación documental impulsada por IA, que facilita la transacción e incrementar la certeza sobre la documentación y futuros trámites.

Dicha herramienta se integra a un ecosistema tecnológico que permite revisar los documentos vehículares o cruzar información entre distintas fuentes oficiales y privadas.

Nexcar analiza facturas, tarjetas de circulación y cualquier documento del vehículo o propietario. Lo anterior permite identificar anomalías en minutos. Algo que difícilmente se logra durante la compaventa de un vehículo seminuevo. Ya sea porque el cliente desconoce los mecanismos para identificar un documento real o bien, porque no tiene acceso a todas las bases de consulta, donde se pueden monitorear los adeudos u origen del vehículo o motor.

¿Qué evitar al comprar un vehículo seminuevo?

Para Nexcar es fundamental que los clientes puedan detectar cualquier señal que indique fraude o robo durante la compra de un vehículo seminuevo. La plataforma Nexcar impulsada por IA permite realizar un análisis preciso de toda la documentación de la unidad. A través de esta herramienta los clientes también pueden saber si se trata de un auto robado o si la factura y tarjeta de circulación son apócrifas.

Uno de los errores más comunes es pensar que porque un automóvil no tiene reporte de robo y su factura es válida, ya se puede comprar con tranquilidad. Nosotros hemos visto que los problemas muchas veces aparecen al cruzar la información de distintos documentos y registros. Una factura puede ser auténtica, pero eso no significa que quien vende el auto puede acreditar su propiedad o que no existan otras irregularidades”, explica Guillermo Guadarrama, CEO y fundador de Nexcar.

La empresa ha identificado situaciones como documentos alterados con inteligencia artificial, vehículos robados que aún no aparecen reportados en REPUVE y casos en los que la información del vendedor no coincide con la del automóvil.

A través de Nexcar, quienes buscan adquirir un automóvil seminuevo pueden solicitar una revisión de su documentación para identificar posibles irregularidades.

Sumado a ello, la startup mexicana insiste en que antes de concretar la compra se realice:

Inspección física de la unidad

Cotejar su origen en el REPUVE

Consultar con el número de placa si hay algún tipo de adeudo

Aunque estas dos últimas son tareas que se pueden realizar con la plataforma Nexcar IA.

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