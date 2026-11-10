OMODA & JAECOO aumenta 75% sus ventas globales, superando las 74 mil unidades en octubre

OMODA & JAECOO ha llegado al registro de un crecimiento de 75% en sus ventas globales tan solo en octubre de 2026. Esto al comercializar 74 mil 217 vehículos frente al mismo mes del año anterior. Dicho resultado refleja el avance de la compañía en mercados internacionales, particularmente en Europa, donde sus modelos han ganado participación dentro de distintos segmentos automotrices.

Entre los vehículos con mayor demanda destacó JAECOO 5, que encabezó las ventas mensuales con 26 mil 809 unidades. En segundo lugar se ubicó JAECOO 7, con 19 mil 413 vehículos, seguido de OMODA 5, que alcanzó 17 mil 884 unidades. En conjunto, estos tres modelos concentraron la mayor parte de las ventas de la compañía durante el periodo.

Reino Unido, Italia y Francia impulsan su crecimiento en ventas de OMODA & JAECOO

Europa logró convertirse en uno de los principales motores de expansión para OMODA & JAECOO. En Reino Unido, por su parte, la compañía comercializó 9 mil 226 vehículos durante octubre, con una participación de mercado de 6.1%.

Uno de los resultados más destacados lo ocupó JAECOO 7, mismo que encabezó las ventas mensuales de automóviles nuevos por segundo mes consecutivo, con 3 mil 412 matriculaciones. Además, consiguió por tercera ocasión en 2026 el primer lugar del ranking mensual.

En el acumulado de enero a octubre, este modelo alcanzó 42 mil 885 matriculaciones. Siendo esta una cifra que lo colocó como el segundo automóvil nuevo más vendido del mercado británico. Por un lado, JAECOO 5 ingresó al grupo de los diez modelos más vendidos, con 2 mil 171 unidades. Mientras que JAECOO E5 ocupó el tercer lugar entre los vehículos eléctricos con mayores ventas, al registrar mil 465 matriculaciones.

Italia contribuyó al desempeño de la compañía. ya que durante octubre, OMODA & JAECOO comercializó 5 mil 040 vehículos en ese país. Representando un crecimiento anual de 174.7% y una participación aproximada de 3.8%, suficiente para ubicarse en el décimo lugar del mercado automotriz italiano.

En Francia, la empresa superó las 3 mil matriculaciones durante el mismo mes, esto dentro de ese resultado, JAECOO 7 SHS-P registró 670 unidades y consiguió el segundo lugar en el segmento de vehículos híbridos enchufables (PHEV).

Nuevos modelos y tecnología híbrida amplían su estrategia

Además del crecimiento comercial, OMODA & JAECOO está preparando nuevas propuestas para diversificar su portafolio. Entre ellas destaca OMODA 4, con un diseño inspirado en el concepto CYBER MECHA, y OMODA 5 NEXT, una evolución que incorpora cambios en diseño, confort y tecnología inteligente.

De la misma manera, la compañía presentó mundialmente OMODA X, un vehículo desarrollado bajo el concepto CROSS OFF-ROAD VEHICLE (COV). Mismo que combina características de una SUV urbana con elementos orientados a las actividades de aventura.

En materia de electrificación, la firma anunció una nueva tecnología híbrida HEV de 5 kWh, cuya introducción comenzará con OMODA 7. Este sistema incorpora funciones como Super Quiet Mode, que está enfocada en mejorar el confort acústico, y Vehicle-to-Load (V2L), que permite suministrar energía a dispositivos externos compatibles.

La estrategia tecnológica también contempla avances en SIVP, un sistema de asistencia para estacionamiento, y SIAS. Una solución de inteligencia artificial que busca mejorar la interacción y personalización dentro del habitáculo.

Con estos resultados, OMODA & JAECOO fortalece su presencia internacional y amplía su oferta de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. La compañía apuesta por combinar crecimiento comercial, innovación y nuevas soluciones de movilidad para competir en diferentes mercados.

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