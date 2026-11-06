Element Fleet Management otorga el Constructors’ Championship Award a Nissan Mexicana. Debido a su capacidad de atención, solidez operativa, consistencia y compromiso con la continuidad de las flotas.

Principalmente, el reconocimiento destaca la capacidad de Nissan de atender las necesidades de clientes corporativos mediante una operación robusta. Así como una amplia red de distribuidores y un servicio confiable a lo largo de todo el ciclo de vida de sus vehículos.

Específicamente, en el segmento de flotillas, Nissan comercializó más de 60 mil unidades en 2025. Alcanzando una participación de mercado de 24.5%, respaldada por una red de más de 80 distribuidores Nissan Fleet Solutions en todo el país.

Durante el periodo evaluado, la marca sobresalió por su desempeño en tiempos de entrega, disponibilidad de refacciones, atención a clientes corporativos y satisfacción de clientes flotilleros.

Respuesta oportuna a clientes y socios de flotas

En primer lugar, “recibir este reconocimiento de Element Fleet Management refleja la capacidad de Nissan para responder de manera consistente a las necesidades de sus clientes y socios”, destacó Rodrigo Centeno, director general de Nissan Mexicana.

Después, “este premio reconoce el compromiso de nuestros distribuidores y colaboradores para mantener la movilidad de personas y empresas. También valida una forma de trabajo basada en la confianza, la colaboración y la mejora continua”, añadió el también presidente de INFINITI.

Finalmente, que Element Fleet Management otorga el Constructors’ Championship Award a Nissan Mexicana se debe también a que la armadora contabiliza más de seis décadas de presencia en México.

Por lo tanto, Nissan continúa fortaleciendo su propuesta de valor para clientes particulares y corporativos. Respaldada por una visión enfocada en ofrecer soluciones de movilidad que impulsen el desarrollo de personas, empresas y comunidades.

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