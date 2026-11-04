GM México reorganiza su liderazgo: Mario Romo se traslada a China y Miguel González asume el área de Cuidado al Cliente y posventa

General Motors de México reorganizó su estructura organizacional con cambios en el área de cuidado al cliente y posventa. Desde ahora y tras liderar con éxito durante cuatro años el área, Mario Romero asume un nuevo reto en Shanghái como director de Estrategia Comercial de Exportaciones Globales.

En su lugar al frente de la dirección de Cuidado al Cliente y Posventa quedará Miguel González, actual director de operaciones de GM México.

Para ambas figuras sus nuevos nombramientos al frente de áreas primordiales para General Motors significan un enorme reto en medio de la constante transformación que enfrente la industria automotriz.

De acuerdo con el último reporte de la AMDA, en octubre de 2026 General Motors logró comercializar 17 mil 932 unidades, mientras que en el acumulado del año llegó a las 164 mil 572 con un crecimiento de 3.5% con respecto a 2025.

Se trata de un desempeño que mantiene a GM en el segundo ligar de ventas con 12.8% del mercado nacional.

Por ello, los cambios de General Motors en su liderazgo apunta a una consolidación y crecimiento de la marca a futuro.

Nueva dirección en Cliente y Posventa de GM México

A partir del 1 de noviembre, Miguel González, actual director de operaciones de ventas de GM, asumió como director de Cuidado al cliente y Posventa para GM México, Centroamérica y El Caribe.

Desde su nueva posición, González reportará a Ezequiel Díaz, director Ejecutivo de Ventas y Mercadotecnia de GM Norteamérica e, indirectamente, a Paco Garza, presidente y director de GM de México.

Además de ello, como parte de su nuevo rol el nuevo director de Cuidado al cliente y posventa será miembro del Comité Ejecutivo de la marca y tendrá como prioridad consolidar un área, en la que, por cierto, inició su carrera dentro de la armadora hace más de 18 años.

A lo largo de su carrera, el ejecutivo ha ocupado distintos cargos en el área de ventas o finanzas por lo que experiencia será clave para mejorar la estructura posventa.

Romero se va a China

Tras liderar con éxito por cuatro años el área de Cuidado al cliente y Posventa, Mario Romero asume un cargo internacional. Esta vez como director de estrategia comercial de exportaciones globales de GM en Shanghái, China.

Desde su nueva posición reportará a Ritch Schaafsma, vicepresidente de Exportaciones para Mercados Globales.

Con una sólida trayectoria de más de 30 años en la compañía, Mario lideró diversas asignaciones internacionales en GM Norteamérica y GM Europa.

Su amplia experiencia en operaciones, producto, estrategia, desarrollo de distribuidores y negocios internacionales. Además, contribuirá significativamente al fortalecimiento de la estrategia comercial de la armadora a nivel internacional.

El talento de General Motors es nuestra mayor fortaleza y estos cambios reflejan la solidez de nuestro liderazgo para seguir impulsando el negocio”, comentó Paco Garza, presidente y director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe.

Con estos cambios, General Motors da continuidad a su estrategia de fortalecer la experiencia de sus clientes. Y también reconoce el talento de sus líderes para impulsar el crecimiento del negocio en México y en los mercados internacionales.

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