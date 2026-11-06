Geely EX2 alcanzó el millón de unidades vendidas

El Geely EX2 ya alcanzó un millón de unidades vendidas a nivel mundial, esto en apenas dos años. Siendo el resultado que consolida su posicionamiento en el segmento de vehículos eléctricos urbanos. Y que fortalece la estrategia de expansión internacional de Geely Auto.

De acuerdo con la información de la propia compañía, el modelo en cuestión ya registra 71,337 unidades tan solo en México, a octubre de 2026. Y también ya se comercializa en más de 30 mercados de Europa, América Latina, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente.

Este crecimiento ya refleja la aceptación de una propuesta, misma que combina dimensiones compactas, seguridad, tecnología y aprovechamiento del espacio interior. También, demuestra el interés de los consumidores por vehículos eléctricos que respondan a las necesidades de movilidad cotidiana sin sacrificar funcionalidad.

Geely EX2 apuesta por seguridad y tecnología

El Geely EX2 al tener un desarrollo como vehículo urbano inteligente y espacioso, funge como factor que impulsa el desempeño comercial. La marca integró también diferentes soluciones para ofrecer una experiencia de conducción práctica, segura y eficiente.

Hace un par de meses, en septiembre de 2026, este modelo obtuvo cinco estrellas tanto en Euro NCAP como en ANCAP. Estobajo sus respectivos protocolos de evaluación de ese año. Este reconocimiento representa un elemento relevante para fortalecer la confianza de los consumidores en materia de seguridad.

De la misma manera, su configuración de tracción trasera, suspensión trasera multibrazo y radio de giro de 4.95 metros favorecen la maniobrabilidad en entornos urbanos, particularmente en calles y espacios reducidos.

Por otro lado, Geely incorporó una unidad de propulsión eléctrica 11 en 1, cuya integración optimiza el aprovechamiento del espacio. Gracias a esta, el EX2 ofrece una capacidad para cinco pasajeros, un compartimento de almacenamiento delantero de 70 litros y una distribución flexible para transportar equipaje y objetos de uso cotidiano.

A estos atributos se suma la cabina inteligente Flyme Auto y la tecnología de Chasis Transparente de 540°. Dos herramientas que buscan mejorar la interacción entre el conductor y el vehículo, además de facilitar las maniobras.

Expansión global fortalece la estrategia de Geely Auto

El millón de unidades comercializadas en dos años representa un avance importante para Geely Auto. Particularmente en su objetivo de acercar los vehículos eléctricos de batería a un mayor número de consumidores.

Actualmente, la presencia del EX2 en más de 30 mercadpara permitido a la compañía ampliar su alcance comercial. Asi como responder a diferentes necesidades de movilidad, de acuerdo con las características de cada región.

También, su desempeño refleja la importancia de desarrollar vehículos eléctricos competitivos en precio, equipamiento, seguridad y funcionalidad, especialmente en segmentos de consumo masivo.

De esta manera, el Geely EX2 pasa de una rápida aceptación inicial a consolidar una presencia internacional. Mientras Geely Auto prepara la siguiente etapa de crecimiento de su portafolio eléctrico.

El reto para la compañía será mantener este ritmo de expansión, fortalecer su presencia en nuevos mercados. Y responder a las expectativas de consumidores que buscan alternativas de movilidad más tecnológicas, accesibles y eficientes.

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