Mercado automotor rompe récord de ventas, pero líderes del mercado pierden participación frente a nuevos competidores 

El mercado de ventas de vehículos nuevos en México alcanzó un nuevo máximo histórico de enero a octubre de 2026 con la comercialización de 1 millón 287 mil 268 unidades. Sin embargo, detrás de este crecimiento también se observó un reacomodo de la competencia entre fabricantes. Especialmente entre los primeros cinco líderes del mercado.

Mientras Nissan conservó su liderazgo, Stellantis, MG y Hyundai aumentaron su volumen de ventas a un ritmo superior al promedio general de la industria. Este mismo fenómeno se observó en algunas marcas chinas como Jetour o Geely que continúan incrementado su presencia en México.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, durante los primeros 10 meses de 2026 las ventas de vehículos nuevos aumentaron 4.8% respecto al mismo periodo de 29025. Además, el volumen superó 2.2% el máximo histórico registrado en 2016, cuando la comercialización llegó a 1 millón 259 mil 645 unidades.

El mercado de ventas se redistribuye en México

Pese a que las cifras de comercialización del periodo fueron positivas, el impacto no fue uniforme para todas las marcas. Por ejemplo, los cinco principales líderes, es decir, Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota y KIA sumaron, en conjunto, 723 mil 618 unidades vendidas, frente a las 709 mil 291 de 2025. Sin embargo, aunque vendieron 14 mil 327 vehículos adicionales, su participación cayó más de 1%, pasando de dominar el 57.8% del mercado a 56.2%.

Lo anterior significa que 3 de 4 unidades adicionales vendidas fueron fabricadas por otras marcas. Un fenómeno que, sin duda, obedece a la aparición de nuevos competidores en el mercado y el ascenso de fabricantes asiáticos.

Entre los principales beneficiados por el aumento de ventas de enero a octubre destacó Stellantis, cuyo crecimiento fue de 19.9% con respecto a 2025. Un desempeño que lo colocó a 4 mil 483 unidades vendidas de Mazda, que llegó a las 89 mil 90 unidades.

De acuerdo con un análisis de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) las ventas de MG Motor incrementaron 11%, sumando 44 mil 292 vehículos. La marca asiática superó a Ford que retrocedió .6%, comercializando 43 mil 450 unidades.

La marca estadounidense también fue superada por Hyundai que logró vender 45 mil 694 unidades, reportando un crecimiento de 6.2% en 2026.

Durante los primeros 10 meses del año, Renault logró remontar sus ventas a 30 mil 622 unidades, 15.9% más que en 2025. Este comportamiento la posicionó por encima de Suzuki, cuya caída fue de 18.7% para los primeros 10 meses del año.

Marcas chinas crecen en volumen: Destaca caso Geely

Geely comenzó a reportar sus ventas al RAIAVL en 2025, pero el reporte muestra un sólido crecimiento de 164%.

Aunque la variación anual de crecimiento entre 2025 y 2026 puede no ser del todo exacta, hay una realidad indiscutible, la marca asiática ha contribuido enormemente al aumento de ventas en el mercado interno.

De enero a octubre de 2026, el fabricante asiático reportó 40 mil 310 unidades vendidas frente a las 15 mil 269 reportadas en noviembre de 2025.

Geely aseguró tan sólo en octubre sus ventas sumaron 4 mil 398 unidades, 75.8% más que en octubre de 2025.

Sin duda, su avance demuestra una creciente diversificación de la oferta automotriz en México. Además de cómo los nuevos actores comienzan a ganar relevancia frente a marcas tradicionales como Nissan o Volkswagen.

Cabe precisar que la tendencia al alza en cuanto a volumen también se percibió en otros fabricantes como MG Motor que, posee 3.4% del mercado. Además, de enero a octubre, la marca sumó 44 mil 292 unidades vendidas, de las cuales 4 mil 17 correspondieron al mes de octubre.

En contrasta marcas como JAC o GWM retrocedieron. En el caso de la primera sus ventas cayeron 4.1%, mientras que en la segunda fue de 10.7%.

Mercado interno de vehículos remonta en octubre

Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con el reporte de ventas de AMDA, en el décimo mes del año las ventas mensuales sumaron 137 mil 438 vehículos. Un aumento de 3.1% en comparación 2025.

Se trató de un mes en que, si bien Nissan, General Motors, Volkswagen, Toyota y KIA siguen dominando el mercado, sus cifras muestran que su participación ha cedido.

El aumento de ventas evidencia que el mercado interno se recupera luego de las turbulencias arancelarias, pero esto se debe en gran medida a la llegada de nuevos fabricantes y marcas.

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