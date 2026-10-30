CANACAR

Augusto Ramos recibe reconocimiento como uno de los Destacados Líderes de México 2026

El presidente nacional de CANACAR, Augusto Ramos, resultó distinguido durante una ceremonia celebrada en el Senado de la República, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo.

Andrea Ramirez
Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR, sostiene su galardón junto al senador Emmanuel Reyes Carmona y Juan Barragán en el Senado de la República.
Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR, recibe el galardón Destacados Líderes de México 2026 en el Senado de la República.
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Augusto Ramos Melo, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), recibió el reconocimiento Destacados y Destacadas Líderes de México 2026. Esto durante una ceremonia de premiación celebrada en el Senado de la República, donde resultó distinguido por su trayectoria y liderazgo.

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Destacados Líderes México, reconocimiento a Augusto RamosTrayectoria en el autotransporte

A través de sus redes sociales, Ramos Melo pudo agradecer al senador Emmanuel Reyes Carmona y al comunicador Juan Barragán, representante de Destacados Líderes México 2026, por la distinción recibida. 

“Este reconocimiento representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de nuestro país, fortaleciendo el diálogo y la colaboración entre los distintos sectores de la sociedad.Recibo esta distinción con gratitud y con la convicción de continuar sumando esfuerzos en favor de México”, comentó Augusto Ramos en su perfil social.

Destacados Líderes México, reconocimiento a Augusto Ramos

Dicha distinción forma parte de una iniciativa impulsada por Destacados Líderes México, que cuenta con antecedentes públicos desde 2024. Y que tiene como propósito reconocer a mujeres y hombres sobresalientes por su trayectoria, liderazgo y aportaciones en diferentes ámbitos. Entre los sectores considerados se encuentran el empresarial, académico, político, institucional, científico, cultural, deportivo y social.

Para su edición de este año, la organización contempla categorías como:

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  • Destacados Hombres Líderes
  • Top 100 Destacadas Mujeres Líderes 
  • Destacados Líderes de la Salud

Además de reconocimientos especiales para empresarios, directivos, médicos, académicos y profesionales de distintas disciplinas.

En el caso de Augusto Ramos Melo, el reconocimiento llega en una etapa relevante de su trayectoria profesional, luego de asumir, la presidencia nacional de CANACAR para el periodo 2026-2027. Desde esta responsabilidad, encabeza los esfuerzos de representación de una industria fundamental para el movimiento de mercancías, el comercio exterior y la actividad económica nacional.

Trayectoria en el autotransporte

Durante su toma de protesta, Ramos Melo destacó que el autotransporte de carga articula más de 101 ramas productivas y representa a más de 200 mil empresas en México. También planteó como prioridades de su gestión la profesionalización del sector, el fortalecimiento de la seguridad carretera. Así como la dignificación de los operadores, la modernización de la flota vehicular y el impulso a las micro y pequeñas empresas que conforman gran parte de esta industria.

Su experiencia profesional también está vinculada con RAME Autotransportes, empresa de la que ha sido director general y que cuenta con operaciones de transporte terrestre en México, Estados Unidos y Canadá. 

De esta manera, el reconocimiento Destacados y Destacadas Líderes de México 2026 se incorpora a una trayectoria relacionada con el desarrollo del autotransporte. Así como la promoción de una industria más segura, competitiva y eficiente.

Al recibir la distinción, Augusto Ramos Melo reiteró su intención de continuar sumando esfuerzos en favor de México, con la convicción de que el diálogo, la colaboración y el trabajo conjunto. Estos sectores son fundamentales para impulsar el crecimiento del país.

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