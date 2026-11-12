Semarnat distingue al transporte mexicano por esfuerzos de descarbonización

Diferentes empresas en 15 categorías recibieron este jueves 12 de noviembre el Reconocimientos 2026 del Programa Transporte Limpio de la Semarnat, que distingue al transporte mexicano por esfuerzos de descarbonización. Es decir, para avanzar hacia un transporte de carga más eficiente, competitivo y ambientalmente sustentable.

Según la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, 426 empresas enviaron información para evaluar su desempeño ambiental. Principalmente, se presentaron los casos de éxito de Super Transporte Internacional México como empresa sobresaliente. Además de American Axle Manufacturing (AAM) como generadora de carga.

Por ejemplo, Alejandro Luna Ayala, coordinador de Logística y Transporte de AAM, comentó que realizan acciones para eficientar el consumo del diésel en su flota. “Que es el que utilizan principalmente nuestras unidades. Así como las modificaciones aerodinámicas que se realizan a las cajas en la que transportamos nuestros materiales”.

En Impulso tecnológico destacó DHL Express México. Y en impartición de 12 cursos sin costo a: Isuzu Motors de México, Daimler Vehículos Comerciales con Freightliner México, Volkswagen Camiones y Buses México e Hino México.

Incluso, gracias a la colaboración de Platform Science, Webfleet y Geotab, se realizaron 6 seminarios sobre el uso de la telemetría para la gestión y el control de las flotas. Acercando conocimientos y mejores prácticas para un transporte limpio.

Cabe recordar que el Programa de Transporte Limpio nació en las bases de colaboración en materia de calidad del aire, suscritas en 2010 entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en ese entonces, y la Semarnat.

Montserrat González, directora ejecutiva de Planeación y Desarrollo de la SICT, indicó que el sector de transporte de carga es la columna vertebral que mueve la economía, ya que participa con 8% del PIB del país. Incluso, “es el motor que abastece nuestros hogares. Asimismo, el que conecta la industria y dinamiza nuestras exportaciones”.

32 empresas reconocidas en transporte limpio

También sabemos, añadió la funcionaria, que es un sector prioritario en la Estrategia Nacional de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero. “Como autoridad tenemos claro que la transición hacia una movilidad sustentable no se logra mediante la imposición o el freno del desarrollo, sino a través de la política pública que incentiva, que acompaña y que permite las buenas prácticas”.

En la ceremonia en la que Semarnat distingue al transporte mexicano por esfuerzos de descarbonización, la representante de la SICT destacó que 32 empresas y 26 operadores resultaron sobresalientes. De hecho, ponderó, “se agradece a las empresas de transporte que cuentan con más del 5% de vehículos eléctricos en sus flotas”.

Por lo tanto, la eficiencia logística y la reducción de la huella de carbono no son incompatibles con la realidad. Al contrario, ser sustentables hace más competitiva a una empresa en el mercado global, puesto que cada vez castiga más la inacción ambiental.

Quiero felicitar no solo a los directivos aquí presentes, sino a los ingenieros, a los equipos de mantenimiento, a las y los coordinadores de logística y de manera muy especial a los y los operadores que enfrentan al volante”, finalizó González.

Finalmente, expresó que “por nuestra parte, el compromiso gubernamental sigue firme. Continuaremos trabajando en la mejora de la infraestructura, en la simplificación de los procesos y en el fortalecimiento de este programa para que año con año se sumen más flotas.

Al evento también asistió Sergio Rivera Hernández, director general de Industrias, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire de la Semarnat; Néstor Daniel Luna González, coordinador de Fomento de la Eficiencia Energética de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

Y Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), entre otras personalidades; y Leonardo Gómez Garza, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP).

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