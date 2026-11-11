Crece 5.08% venta al menudeo de pesados en octubre; sigue contracción acumulada

En el décimo mes de este año, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) registra la comercialización de 3,162 unidades en el mercado mexicano. Principalmente, crece 5.08% venta al menudeo de pesados en octubre, contra las 3,009 unidades del mismo mes de 2025.

Sin embargo, la venta al menudeo de enero a octubre permanece por debajo de los niveles registrados en 2025. En este sentido, en el acumulado se vendieron 28,479 unidades, 15.4% menos frente a las 33,653 unidades del mismo periodo del año anterior, que también presenta una contracción.

De acuerdo con las cifras presentadas en conferencia de prensa, el nivel de venta de octubre es 4.9% inferior a similar mes de 2019, considerado récord en ventas. Mientras que, en el acumulado el resultado es 18.9% menos respecto al mismo año anterior a la pandemia del covid-19.

En cuanto a la producción de vehículos pesados, durante octubre se ensamblaron 16,375 unidades. De hecho, la manufactura aumenta 129.6% frente a las 7,131 unidades del mismo mes de 2025. Indicando que crece 5.08% venta al menudeo de pesados en octubre.

De manera acumulada, entre enero y octubre de 2026 se fabricaron 133,496 pesados, un aumento de 17.8% respecto a los 113,299 vehículos registrados durante el mismo periodo del año anterior, según cifras de la asociación con datos actuales del INEGI.

Crece 42.3% exportación de pesados en octubre vs septiembre

En materia de exportación, durante octubre de 2026 se enviaron al extranjero 13,518 vehículos pesados. Es decir, 158.9% más en comparación con las 5,221 unidades exportadas en octubre de 2025.

En el acumulado de los primeros 10 meses del año en curso, las exportaciones sumaron 111,912 unidades de camiones pesados. Un aumento de 20.3% frente a las 93,037 unidades exportadas durante el mismo periodo de 2025.

También la cifra de octubre pasado es superior a la exportación de pesados registrada en agosto de este año. De hecho, con un aumento de 42.3%, pues los envíos de unidades en agosto totalizaron 14,308, un incremento de 116.6%.

En este sentido, se exportaron 8,630 unidades carga-tractocamión y 4,887 de carga resto en octubre de este año. Al respecto, Rogelio Arzade, director ejecutivo de la ANPACT, mencionó que “octubre también fue un gran mes para nosotros, para mercados que siguen siendo relevantes”.

Estados Unidos ha crecido significativamente, dijo Arzate, específicamente con 173.5% en octubre, y en los 10 meses del año con un aumento de 18.6%. Después, Canadá, “ha tenido un incremento importante de enero a octubre comparado con 2025. Y esto es importante dentro de las marcas fabricantes por cumplir los requerimientos que tiene Canadá”, destacó.

Colombia, Perú y Guatemala se mantienen como otros mercados importantes y con números positivos en cuanto a envíos de pesados desde México. Lo anterior indica que México cuenta con una industria automotriz de vehículos pesados de relevancia estratégica para la economía nacional.

Mercado interno puede crecer aún màs

Aunque las cifras de producción y exportación de vehículos pesados en México reflejan señales mixtas para la industria, Arzate señaló que “seguimos creyentes que cuando tengamos una mejor certidumbre tanto en las políticas comerciales en Norteamérica como en el mercado interno, el mercado en México va a crecer aún más, a regresar a números positivos”.

También “es importante resaltar que en el incremento en producción lo vemos de manera temporal. Porque el nivel ahorita va a cambiar en Estados Unidos y esto ha permitido que se generen compras en avanzada de vehículos. No necesariamente se va a poder sostener a través del tiempo“.

Finalmente, resaltó que clientes de Estados Unidos saben el valor agregado que tiene la industria productora de vehículos pesados en México. Incluso, mencionó que hay clientes americanos que solicitan productos únicamente por la calidad de la mano de obra de los mexicanos en las distintas armadoras del país.

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