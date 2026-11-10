Daimler Buses presenta un nuevo prototipo del eCitaro Next Generation: un autobús 100% eléctrico que saldrá al mercado en 2028

Durante el eMobility Days 2026, Daimler Buses presentó el prototipo de su nuevo autobús Mercedes-Benz eCitaro de próxima generación. Se trata de una unidad 100% eléctrica de piso bajo y baterías LFP que reemplazan la tecnología actual NMC.

Es lo que llamamos ‘eléctrico por diseño’: 100% diseñado para la conducción eléctrica. No hay torre de motor, pero sú un piso muy bajo. Baterías compactas, recién desarrolladas con una robusta química de celdas LFP. Además tiene un techo ligero con una estructura sándwich y una arquitectura electrónica completamente nueva”, expresó Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, a través de LinkedIn.

El ejecutivo mencionó que, para sus clientes, los cambios implican una mayor flexibilidad, comodidad en el habitáculo y eficiencia energética.

Además de ello Oberwörder, señaló que los autobuses eCitaro de próxima generación serán más fáciles de reparar. Además de que ofrecerán un mayor coste total de propiedad y más eficiencia con menores tiempos de inactividad.

El año que viene veremos el estreno mundial del modelo de la serie y en 2028 estará listo para salir a las calles”, sentenció Till Oberwörder.

Mercedes-Benz avanza hacia la fabricación de autobuses eléctricos más eficientes

La llegada del nuevo eCitaro marca un paso descisivo en la producción de vehículos con nuevas tecnologías. Para Daimler Buses ya no sólo se trata de fabricar vehículos de nuevas energías, sino de que éstos sean cada vez más eficientes.

Por ello, uno de los cambios principales de su nuevo autobús, que se espera llegue al mercado en 2028, es la química de la batería.

El eCitaro actual utiliza pilas de niquel manganeso cobalto (NMC), mientras que los de la próxima generación adoptarán la tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP).

Sin embargo, el fabricante aún no ha dado a conocer quién será su proveedor y si desarrollará una pieza en específico para este tipo de autobuses.

Lo que sí se sabe es que el eCitaro de próxima generación estará disponible en dos configuraciones. Una de 12 metros con paquetes de 6,8 y 10 baterías y, otra articulada, con capacidad para 8,10, 14 y hasta 14 paquetes de baterías.

Cabe señalar que aunque con mayor capacidad energética, este autobús tendrá un peso 750 kilos menor.

Por otra parte, su plataforma de funcionamiento operará con actualizaciones remotas y ofrecerá funciones digitales adicionales.

En cuanto al diseño, la armadora alemana adelantó que el nuevo eCitaro privilegiará el espacio, aunque conservará elementos distintos de la familia.

Daimler Buses adelantó que el autobús se introducirá en Alemania y los principales mercados de la Unión Europea. Pues es ahí, donde se producen y desarrollan los autobuses de próxima generación.

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