Echa un vistazo a la agenda de ACT Expo 2027

La Advanced Clean Transportation (ACT) se realizará del 17 al 20 de mayo del próximo año. Por lo tanto, compartimos un vistazo a la agenda de ACT EXPO 2027, considerado uno de los mayores eventos en materia de sostenibilidad económica y ambiental para flotas.

La exposición se realizará en el Centro de Convenciones Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. De hecho, considera una agenda centrada en reducir los costos de la flota y en acelerar su rendimiento.

Según la organizadora TRC Companies Inc., en la cima de las preocupaciones de los dueños de flotas, están los precios del diésel en carretera en EU. que alcanzaron una media semanal récord de 6,53 dólares por galón en septiembre de 2026. En este sentido, existe la necesidad de tecnologías y estrategias que aborden este problema.

Por lo tanto, “la agenda de ACT Expo 2027 combina de forma única” las últimas innovaciones tecnológicas con resultados reales de flotas. Proporcionando a los asistentes las perspectivas necesarias para tomar decisiones de compra e inversión con confianza.

De acuerdo con Erik Neandross, fundador de ACT Expo, “cada decisión de inversión importa, y entender qué tecnologías pueden aportar ahorros reales y mejoras operativas nunca ha sido tan crítico”.

Ello reuniendo las tecnologías, a los líderes del sector y experiencias reales que los operadores necesitan para reducir costos. “También para mejorar el rendimiento y mantenerse competitivos. Esto ya no es solo una conversación sobre sostenibilidad; es un imperativo empresarial”, destacó.

Aspectos destacados de la agenda ACT 2027

-Los costos de combustible y operación mediante avances en tecnología diésel, aerodinámica y eficiencia del vehículo. Además de ajuste de tamaño, telemática y gestión de flotas habilitada por Inteligencia Artificial (IA).

-Utilizando IA, datos de vehículos conectados y tecnologías predictivas para mejorar el mantenimiento y la utilización de activos. Así como el tiempo de activación, la seguridad y la toma de decisiones operativas.

-Despliegue de autonomía en operaciones reales de flotas, con un enfoque en lo que las primeras aplicaciones comerciales revelan sobre seguridad, productividad e impacto en la fuerza laboral y escalabilidad.

-Los cambios en los requisitos de vehículos y emisiones, incluyendo las implicaciones operativas, de mantenimiento, compra y ciclo de reemplazo de motores de próxima generación.

-La seguridad de la flota y reducción de riesgos mediante sistemas avanzados de asistencia al conductor, herramientas de seguridad habilitadas por IA, tecnología de vehículos y un mejor uso de los datos de la flota.

-Argumentos de negocio más sólidos para inversiones tecnológicas, con sesiones centradas en el costo total de propiedad, la coincidencia vehículo-misión, la economía del despliegue y el ROI medible.

Desafíos en materia de infraestructura de carga

-Las tecnologías adecuadas para las aplicaciones adecuadas, incluyendo diésel, gas natural, electricidad, híbrida, hidrógeno y otras soluciones emergentes de tren motriz. Echa un vistazo a la agenda de ACT Expo 2027.

-Suministro, costo y acceso a combustibles alternativos, incluyendo diésel renovable, biodiésel, y gas natural tradicional y renovable, hidrógeno y propano.

-Infraestructura de vehículos eléctricos y sus desafíos energéticos, incluyendo operaciones de escalabilidad, soluciones de carga temporal y de megavatios, gestión energética, coordinación de servicios públicos y nuevas tecnologías.

La mayor conferencia de tecnología de flotas regresa a Las Vegas del 17 al 20 de mayo, reuniendo las tecnologías, estrategias y líderes del sector que ayudan a las flotas a reducir costos, mejorar la seguridad, maximizar el tiempo de actividad y mantenerse competitivas.

Además, por segundo año consecutivo, ACT Expo 2027 ofrecerá talleres técnicos y oportunidades de formación continua para profesionales de flota. El pabellón de exposiciones contará con más de 400 expositores y patrocinadores y más de 200 vehículos comerciales.

Los asistentes podrán explorar todo lo referente a los últimos camiones de gama media y pesada, furgonetas comerciales, autobuses y equipos todoterreno. ACT Expo Ride & Drive pondrá a los asistentes al volante de los vehículos. Finalmente, ACT Expo 2027 tiene el apoyo de los patrocinadores Daimler Truck North America, Penske y Geotab.

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