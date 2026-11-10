¿Que tan seguro es tu auto? Poder del Consumidor evalúa los 10 modelos más vendido en México

El Poder del Consumidor presentó los resultados de las “Fichas de seguridad vehicular 2026-2027”. Un estudio que analizó 1 millón 52 mil 386 vehículos de 57 modelos, entre ellos los 10 más vendidos en México.

Los resultados que, recogen pruebas realizadas por LATIN NCAP así como revisiones de las versiones básicas, mostraron los vacíos que aún existen en cuanto al cumplimiento de normas que garanticen la seguridad de conductores y peatones.

En México, 9 de los 10 autos más vendidos en 2026 no cuentan con la seguridad completa recomendada.

Además, de los 10 modelos más vendidos, únicamente dos han sido evaluados por LATIN NCAP y solo uno alcanzó 5 de 5 estrellas en la evaluación de seguridad.

Ademas, el Poder del Consumidor también halló que del total de modelos analizados.

El 13.7% no cuenta con Sistemas de Retención para Menores

70.7% no posee Frenado Autónomo de Emergencia

Y 97% sí cuenta con Control Electrónico de Estabilidad

17.5% tiene menos de seis bolsas de aire.

El KIA K3, uno de los más seguros

Cabe señalar que entre los 10 modelos más vendidos – que representan cerca del 30% de las ventas totales en México- solo el modelo KIA K3 ha sido evaluado por LATIN NCAP. Este vehículo cumple con todos los elementos de seguridad. Entre ellos, los anclajes para sillas de niños, control de estabilidad, frenado autónomo de emergencia (Opcional) y sistemas ADAS.

El segundo modelo evaluado por LATIN NCAP es Nissan March. Un vehículo que cuenta con dos estrellas en seguridad para niños y una para adultos.

Por otra parte, Stephan Brodziak, señaló que bajo el protocolo 2026, el vehículo Tiggo y Tiggo 2 Pro es el peor evaluado al quedarse sin estrellas.

Entre los modelos evaluados y más vendidos de México también destacan Nissan Versa. Las pick ups Nissan NP300, RAM 1200. Así como Mazda CX30, GM Aveo, Hyundai Grand 10 y MG5.

De estos solo Nissan Versa incluye el frenado autónomo de emergencia desde la versión básica.

Entre los vehículos más vendidos en México, el Versa es el único que incorpora frenado autónomo de emergencia en su versión básica.

Sistemas de seguridad vehicular pueden salvar hasta 6 mil vidas

Durante la presentación del estudio Pitichi Rivadeneyra, coordinadora nacional de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana, aseguró que, al año 16 mil personas pierden la vida en accidentes de tránsito. Sin embargo, los sistemas de seguridad y asistencia al conductor (ADAS) podrían salvar hasta 6 mil de esas vidas.

De ahí que tanto el Poder del Consumidor; Jimena David de WRI México; Areli Carreón de la asociación Movilidad Segura, y Pitichi Rivadeneyra, llamaran a mantener políticas públicas que ayuden a construir una movilidad más segura. Tanto para los conductores como para los peatones.

Y es que de acuerdo con el estudio del Poder del Consumidor actualmente solo 22% de los vehículos vendidos en México tienen todo el equipamiento tecnológicamente disponible para aumentar la seguridad. De estos, la mayoría son vehículos de segmentos de lujo o versiones altamente equipadas.

Lo cual, expresó Areli Carreón, limita el acceso a la seguridad vial de la población que no puede costearlos.

Avanza seguridad vehicular en México

Por otra parte, Stephan Brodziak, celebró los avances que organizaciones, Gobierno y armadoras han logrado en materia de seguridad vial. Especialmente en la implementación de controles electrónicos de estabilidad. Los cuales ya están presentes en 97% de los autos vendidos en México.

Finalmente otro de los avances se percibe en el aumento del frenado autónomo de emergencia.

Un sistema que en 2025, solo poseía 0.19% de vehículos y que ahora está presente en 29.1% de los vehículos que se vendieron en México en 2026.

En entrevista con Factor Automotor, Stephan Brodziak, señaló que el Poder del Consumidor y asociaciones trabajan para que se modifique la NOM-194. Esto con el fin de que el frenado autónomo sea obligatorio en todos los vehículos que se venden en México o que se fabrican y exportan desde aquí.

La información completa del Poder del Consumidor sobre los autos más seguros en México se pueden encontrar AQUÍ.

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