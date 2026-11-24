Temu y Mastercard han ampliado su colaboración para mejorar la experiencia de compra de los consumidores. Explorando nuevas herramientas para impulsar a los negocios locales que comercializan sus productos mediante la plataforma de comercio electrónico.

Por medio de un memorando de entendimiento, las dos compañías evaluarán la incorporación de nuevas soluciones de Mastercard. Entre ellas Click to Pay, herramienta que permite realizar compras en línea sin ingresar manualmente los datos de la tarjeta bancaria en cada operación.

Asimismo, buscarán reducir de esta manera, el fraude y los rechazos erróneos de transacciones. Explorando también nuevas experiencias de pago, como el comercio agéntico mediante Mastercard Agent Pay, una solución que busca ampliar las posibilidades del comercio digital.

Michael Miebach, director ejecutivo de Mastercard, destacó que la confianza representa un elemento fundamental para el crecimiento del comercio global. Por ello, señaló que este acuerdo permitirá generar valor para consumidores, empresas y mercados.

Pagos digitales más seguros y sencillos: Temu y Mastercad

Temu actualmente opera en más de 90 mercados internacionales, donde las preferencias y necesidades de pago varían entre los consumidores. Ante dicho panorama, la colaboración busca ofrecer alternativas que respondan a las expectativas de cada región.

Actualmente, ambas compañías ya utilizan tecnología de tokenización, misma que sustituye los números de las tarjetas bancarias almacenadas por identificadores únicos. Este mecanismo protege los datos financieros de los usuarios y facilita las compras recurrentes dentro de la plataforma.

Por su parte, Qin Sun, cofundador y presidente de Temu, afirmó que fortalecer esta relación permitirá ofrecer pagos más sencillos y útiles. Tanto para los compradores como para los comerciantes.

Temu busca impulsar a los vendedores locales

La alianza también contempla nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que utilizan Temu como canal de comercialización.

El Programa de Vendedores Locales ya opera en más de 35 mercados, incluidos Estados Unidos y diversos países europeos. Esta iniciativa permite que empresas establecidas en cada región lleguen a nuevos consumidores y amplíen su presencia comercial.

En este sentido, ambas compañías explorarán cómo las soluciones de Mastercard para pagos comerciales y remesas pueden mejorar las operaciones de estos negocios.

Entre sus objetivos destacan facilitar el acceso al financiamiento, optimizar los movimientos de dinero y fortalecer la administración del capital de trabajo.

De esta manera, Temu y Mastercard buscan ampliar los beneficios de su colaboración más allá de las compras en línea, mediante herramientas financieras que favorezcan el crecimiento de los vendedores locales y fortalezcan el comercio electrónico internacional.

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