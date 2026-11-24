El Puerto de Manzanillo se coloca como el más importante del país y se prepara para romper la barrera de los 4 millones de TEUs anuales para finales de 2026. De conseguirlo, sería la primera vez que una terminal marítima mexicana alcanza dicho volumen de operaciones.

Lo anterior es especialmente relevante en un contexto en el que las operaciones terrestres, especialmente las transfronterizas, transforman sus dinámicas.

Las restricciones fronterizas en América del Norte han convertido al transporte marítimo en una alternativa rápida y viable para el traslado de mercancías.

De acuerdo con datos de la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (ASTOM) durante los primeros 10 meses de año, en el Puerto de Manzanillo se movilizaron 3 millones 483 mil TEUs. Esto significó un incremento de 8% con respecto al mismo periodo de 2025.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) reportó que la carga contenerizada en el Puerto de Manzanillo representó 74% del total de la carga comercial por toneladas movilizada.

A su vez, la carga de granel mineral, principalmente con pellet de hierro, concentrados de zinc, cobre y plomo, y fertilizante mineral, comprendió 15% del total. Mientras que granos como la soya, semilla de canola, avena o cebada comprendió el 6% del total de carga.

Aumentan exportaciones en Manzanillo

Mientras las operaciones en el Puerto de Manzanillo aumentan y se diversifican también aumentan las exportaciones.

Durante los primeros 10 meses del año, aumentaron 11% las exportaciones desde este puerto, representando 43% del total del movimiento en la terminal marítima.

Por otra parte, los transbordos, es decir el traslado de la mercancía de un buque a otro sin salir de la zona portuaria, representaron 15% del movimiento total.

Finalmente, Asipona informó que de enero a octubre arribaron mil 440 barcos al puerto, 51 más que en el año anterior.

Cabe señalar que, de estos, 137 trasladaban productos petroleros y mil 303 con carga comercial, 76% de estos transportaban contenedores.

Así el Puerto de Manzanillo se consolida como un nodo estratégico para el comercio y la logística.

Dicha terminal marítima conecta con lugares en el noreste asiático, así como con Corea del Sur, China, Japón y Sudamérica.

Te invitamos a leer más