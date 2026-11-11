Yutong prueba en la Línea 3 del Mexibús un nuevo autobús articulado de 18 metros

Luego de varios años de desarrollo Yutong comenzó las pruebas preoperativas del nuevo autobús ZK6180BEVG. Se trata de una unidad articulada de 18 metros, que brinda servicio en la Línea 3 del Mexibús como parte de la renovación de flotas para este servicio.

La nueva unidad fue desarrollada para el transporte público masivo con características que brinda un servicio cómodo e incluyente con capacidad para 160 pasajeros y una autonomía que ronda entre los 240 y 350 kilómetros.

El fabricante de origen asiático destacó que el ZK6180BEVG cuenta con baterías de ferrosfato de litio (LFP) que mejorar el tiempo de carga y su rendimiento. Pues ofrece una potencia de hasta 260 kW.

Dicha unidad ya es utilizada en las redes de servicio para el transporte público en Europa, donde demostró su eficacia para reducir las emisiones contaminantes.

La Línea del Mexibús, que conecta Chimalhuacán con Pantitlán, puso en circulación una de estas unidades como parte de una renovación de flotas. Dicho proyecto contempla la posibilidad de implementar unidades 100% eléctricas, fabricadas por Yutong, en todo el servicio.

En cuanto a equipamiento, los autobuses articulados cuentan con espacios exclusivos para personas con discapacidad, espacios para portamaletas, cargadores USB y sensores de seguridad en las puertas.

Esto se complementa con un circuito de cámaras de video que mejoran tanto la seguridad durante las operaciones como la de los usuarios.

Mexibús apuesta por la descarbonización con autobuses Yutong

Los primeros autobuses ZK6180BEVG iniciaron las pruebas preoperativas, en las que ya se está midiendo su rendimiento y eficacia.

Y es que en comparación con los autobuses de diésel que actualmente conforman la mayor parte de la flota del Mexibús, los articulados de Yuntong pueden reducir hasta en 80% el uso de energía.

Además de ello, el fabricante aseguró que se pueden ahorrar hasta 83 mil toneladas de carbono al año. Un importante avance en materia de cuidado ambiental.

En los últimos años, Yutong se ha convertido en uno de los proveedores predilectos para los sistemas de transporte urbano de las grandes ciudades.

En México, sus autobuses ya circulan en estados como Quintana Roo, Jalisco o Veracruz, donde recientemente se incorporaron las primeras unidades para el servicio Atenas.

La armadora estima que en el país circulan unas 2 mil de sus unidades con tecnología eléctrica.

Tan sólo en la CDMX se estima que hay unas 700 unidades circulando en las diferentes líneas de Metrobús, Trolebús y Mexibús.