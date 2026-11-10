Toyota Corolla 2027 llega a México con más tecnología, conectividad y versiones híbridas

Toyota de México ha anunciado la llegada del Corolla 2027, siendo una nueva actualización de su sedán compacto que apuesta por mejorar la experiencia de conducción mediante tecnología, conectividad y eficiencia. Para este año modelo, la marca incorporó Connected Services en todas las versiones y conserva una oferta que combina motorizaciones a gasolina e híbridas eléctricas (HEV).

Esta gama estará integrada por seis versiones: Base, LE, SE y XLE con motor a gasolina, así como LE HEV y XLE HEV. De esta forma, Toyota mantiene distintas alternativas para quienes buscan un vehículo para la movilidad diaria; sin dejar de lado el ahorro de combustible y el equipamiento de seguridad.

La principal novedad del Corolla 2027 se encuentra en la incorporación de Connected Services en toda la gama. Siendo este un conjunto de herramientas digitales que permite interactuar con el vehículo y consultar información desde diferentes servicios.

Esta tecnología incluye:

Safety Connect , que ofrece funciones de asistencia ante emergencias

, que ofrece funciones de asistencia ante emergencias Remote Connect , que permite controlar determinadas funciones del automóvil a distancia

, que permite controlar determinadas funciones del automóvil a distancia Service Connect , enfocado en el seguimiento de información relacionada con el mantenimiento

, enfocado en el seguimiento de información relacionada con el mantenimiento Drive Connect, que suma servicios digitales para complementar la experiencia de conducción

Con esta actualización, Toyota busca fortalecer la conexión entre el conductor y su vehículo. Además de responder a las nuevas necesidades de movilidad.

Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México, señaló que Corolla continúa evolucionando para adaptarse a la manera en que las personas se desplazan actualmente. mientras conserva atributos como eficiencia, seguridad y confiabilidad.

Toyota Corolla 2027 mantiene motores a gasolina e híbridos

En el apartado mecánico, Toyota sigue conservando sus dos alternativas de motorización. Las versiones a gasolina utilizan un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros, capaz de generar 168 caballos de fuerza y 147 lb-pie de torque.

Por otro lado, las variantes HEV combinan un motor de 1.8 litros con un sistema eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 138 hp. De la misma manera, estas versiones ofrecen cuatro modos de manejo: ECO, NORMAL, SPORT y EV. Mismas que permiten adaptar la respuesta del vehículo a diferentes condiciones de conducción.

La eficiencia representa otro de los puntos importantes de esta actualización. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Toyota, Corolla 2027 registra un rendimiento combinado de 19.14 km/l en sus versiones a gasolina, mientras que las híbridas alcanzan hasta 31.31 km/l en ciclo combinado.

Así, la marca mantiene una alternativa para quienes priorizan el desempeño convencional y otra para los conductores que buscan reducir el consumo de combustible mediante la tecnología híbrida.

Más conectividad y equipamiento para el uso diario

En el diseño exterior, Corolla 2027 sigue conservando una imagen moderna, aunque incorpora elementos que distinguen algunas versiones. La variante SE destaca por su parrilla amplia tipo panal y el emblema de Toyota en color negro. De la misma manera, la oferta contempla diferentes diseños de rines: la versión Base utiliza rines de acero de 16 pulgadas, mientras que la SE incorpora rines de aluminio de 17 pulgadas.

El habitáculo también recibe mejoras tecnológicas, todas las versiones incluyen una pantalla táctil de 8 pulgadas, con excepción de SE y XLE, que cuentan con una pantalla de 10.5 pulgadas. También, el sistema multimedia ofrece compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, conexión Bluetooth y un equipo de audio con seis bocinas.

Por otra parte, las versiones SE, XLE y XLE HEV han incorporado una pantalla de información de hasta 12.3 pulgadas para el conductor. Estas variantes también suman un cargador inalámbrico Qi con una capacidad de 10 W.

El equipamiento se complementa con:

Controles al volante

Iluminación interior LED

Llave inteligente

Conectores USB tipo C, de acuerdo con la configuración de cada versión

Con esto, Toyota busca ofrecer una experiencia más práctica y conectada tanto para los trayectos urbanos como para los viajes en carretera.

Toyota refuerza la seguridad en Corolla 2027

La seguridad también ocupa un lugar importante en la actualización del sedán, por lo que todas las versiones incorporan el Star Safety System de Toyota. Un conjunto de tecnologías que incluye:

Control de Estabilidad (VSC)

Control de Balanceo de Remolque (TSC)

Asistencia de Arranque en Pendientes (HAC)

Frenos Antibloqueo (ABS)

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Asistencia de Frenado (BA)

A estos elementos se suman ocho bolsas de aire y anclajes ISO-FIX / LATCH para instalar sistemas de retención infantil. Así como características que buscan brindar mayor protección a los ocupantes.

Sin embargo, Toyota reserva un paquete adicional para las versiones SE, XLE y XLE HEV. Estas variantes incorporan Toyota Safety Sense, que reúne asistencias como:

Sistema de Pre-Colisión (PCS)

Asistencia de Trazado de Carril (LTA)

Alerta de Cambio de Carril (LDA)

Luces Altas Automáticas (AHB)

Control Crucero Adaptativo Full Speed Range

Control de Tracción (TRAC)

De esta manera, la marca diferencia el equipamiento de seguridad según la versión, aunque mantiene una dotación de protección para toda la familia Corolla.

Corolla 2027 llegará a los distribuidores Toyota en México

Con esta renovación, Toyota apuesta por mantener la relevancia de uno de sus modelos más reconocidos mediante una combinación de conectividad, eficiencia y seguridad. La incorporación de Connected Services en todas las versiones representa el principal avance del año modelo, mientras que la continuidad de las opciones híbridas permite atender a clientes con diferentes prioridades de movilidad.

Toyota Corolla 2027 estará disponible en los 106 puntos de venta de la marca en México, donde los clientes podrán conocer las seis versiones que conforman la gama.

De esta forma, el sedán evoluciona sin abandonar los atributos que han caracterizado al modelo, pero incorpora herramientas digitales y alternativas mecánicas que responden a las nuevas exigencias del mercado automotriz mexicano.

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