Scania Trucks

Scania conquista el premio Camión del Año en América Latina 2027 en FENATRAN

Scania recibió el reconocimiento durante la edición 25 de FENATRAN, en São Paulo, Brasil. El tren motriz Scania Super destacó por su innovación tecnológica, eficiencia de combustible y contribución a la reducción de emisiones contaminantes.

Andrea Ramirez
Tres ejecutivos de Scania sosteniendo el trofeo de volante del galardón Truck of the Year Latin America en el escenario de FENATRAN.
Ejecutivos de Scania reciben el galardón "Camión del Año en América Latina 2027" durante FENATRAN.
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Scania una vez más a destacado en la industria de vehículos pesados, obteniendo en esta ocasión el reconocimiento “Camión del Año en América Latina 2027” (Truck of the Year Latin America). Suceso realizado durante la inauguración de la edición 25 de FENATRAN, una de las ferias más importantes del sector de transporte y logística en la región.

Contenido
Scania Super destaca por su eficiencia y tecnologíaFENATRAN reconoce la innovación del transporte pesado

La marca sueca consiguió dicho galardón gracias a su plataforma de motores Scania Super. Una tecnología que sobresalió por sus avances en eficiencia energética, desempeño e innovación. Este reconocimiento refleja de la misma manera, la importancia que adquieren las soluciones de transporte capaces de reducir los costos operativos y las emisiones contaminantes en el mercado latinoamericano.

Con un jurado integrado por periodistas especializados de los principales medios de comunicación de vehículos comerciales de América Latina, se evaluaron los desarrollos y lanzamientos de la industria. Después de analizar las propuestas, los especialistas eligieron la tecnología de Scania como una de las soluciones más destacadas para responder a las necesidades del transporte de carga durante 2027.

Scania Super destaca por su eficiencia y tecnología

Uno de los principales argumentos para otorgar el reconocimiento es el rendimiento del tren motriz Scania Super. Ya que incorpora desarrollos de ingeniería enfocados en optimizar el consumo de combustible sin comprometer el desempeño de los vehículos.

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De acuerdo con la información de la marca, esta plataforma permite alcanzar un ahorro de combustible de hasta 7% frente a generaciones mecánicas anteriores. Esta mejora representa una ventaja para las empresas transportistas, ya que el combustible constituye uno de los principales gastos en las operaciones de carga.

Aunado a esto, una menor demanda de combustible ayuda a constituir a reducir las emisiones de CO₂. Por lo que la tecnología también responde a los objetivos de sostenibilidad que actualmente impulsan la transformación del transporte pesado.

Dentro de esta propuesta destaca el motor Super de 11 litros, mismo que busca ofrecer un equilibrio entre potencia, rendimiento y eficiencia para las distintas necesidades de operación.

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FENATRAN reconoce la innovación del transporte pesado

La entrega del premio ocurrió en São Paulo, Brasil, durante una nueva edición de FENATRAN. Un encuentro que reúne a fabricantes, proveedores, transportistas y especialistas de la industria para presentar tecnologías y soluciones dirigidas al transporte de carga.

Este reconocimiento fortalece la presencia de Scania en mercados estratégicos de América Latina, entre ellos Brasil, México, Perú y Uruguay. Donde las empresas transportistas buscan alternativas para mejorar la rentabilidad de sus operaciones y avanzar hacia modelos más sostenibles.

El galardón Camión del Año en América Latina forma parte de una iniciativa vinculada con el International Truck of the Year (IToY), reconocimiento internacional que distingue los avances tecnológicos, la seguridad, la eficiencia energética y la sostenibilidad de los vehículos comerciales.

Con este nuevo reconocimiento, Scania reafirma su apuesta por desarrollar soluciones que respondan a los desafíos del transporte de carga, en un momento en el que la eficiencia operativa y la reducción de emisiones se han convertido en prioridades para la industria.

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