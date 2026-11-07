#Soy10gístico Asociación dio a conocer a las tres personas y siete empresas que recibirán el PNL de este año. A continuación, se mencionan los 10 ganadores del Premio Nacional de Logística 2026.

Cabe recordar que el Galardón Tameme se otorga a los logísticos que logran implementar soluciones eficientes y efectivas que optimizan la cadena de suministro. Principalmente, que reducen costos, tiempos y elevan la calidad del servicio.

De acuerdo con la asociación, el premio considera cuatro categorías: Académicos, Empresas pequeñas, medianas y grandes. Así como Ejecutivos Logísticos y Proveedores de Servicios Logísticos.

Ganador Categoría Académico

Doctor Alberto Alfonso Aguilar Laserré es profesor-investigador en División de Estudios de Posgrado e Investigación Tecnológico Nacional de México (TecNM) y en el Instituto Tecnológico de Orizaba. Estos son los 10 ganadores del Premio Nacional de Logística 2026

De hecho, “su trayectoria y aportaciones en investigación aplicada y formación de especialistas demuestran el impacto del conocimiento que se genera en “nuestras aulas y centros de investigación”, compartió el TecNM. Así como en desarrollo de sistemas inteligentes en Logística 4.0., Inteligencia Artificial e Industria 4.0.

Ganadores Categoría Ejecutivo

-Maestra María Teresa Renán Galindo, que es Consultora Independiente, tiene más de 35 años de experiencia en el sector logístico. Incluso fue recientemente seleccionada como presidenta del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro (ConaLog) para el periodo 2026-2027.

-Ingeniero Gustavo Adolfo Equihua Albarrán, de la Gerencia de Tecnología de la Información, Datos y Analítica en FRIALZA. En este sentido, el jurado reconoció su contribución a la modernización tecnológica de la logística. Igualmente, la analítica de datos y la optimización de operaciones.

Ganadores Categoría Empresa Logística

-Primero, Unilever de México con el Proyecto LUCIA. Según la asociación, esta plataforma integra información y herramientas de Inteligencia Artificial para transformar la gestión de la cadena de suministro de la empresa.

-Después, José Cuerco con el Proyecto Heavyweight. Este proyecto de reingeniería logística optimizó el transporte ferroviario y la distribución en Estados Unidos. Por ejemplo, con ahorros operativos y una reducción de emisiones de dióxido de carbono.

-Tercero, Baz Entregas, con el Proyecto Expansión de la red de última milla orquestada con IA y automatización. Lo que ha mejorado las entregas del brazo logístico de Grupo Salinas, beneficiando la satisfacción del cliente.

-Finalmente, La Chinantla en la Subcategoría Pequeña y mediana empresa (Pyme). Destca que esta Pyme estructuró una operación logística eficiente para productos gastronómicos en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Ganadores Categoría Proveedor Logístico

-Grupo CICE en Subcategoría Desarrollo de Infraestructura Logística

-IDOM en Subcategoría Consultoría y/o Tecnologías de la Información

-Estafeta Mexicana en Subcategoría 3 PL-4 PL.

De acuerdo con la asociación logística, con sus innovaciones e implementaciones, los ganadores de este año transforman las cadenas de suministro mexicanas.

Vale mencionar que el Jurado Calificador de los 10 ganadores del Premio Nacional de Logística 2026 está integrado por la Secretaría de Economía (SE) y Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Además de COMCE, CONCAMÍN y CONCANACO SERVYTUR, Consejo Nacional Agropecuario.

Así como Consejo Nacional Agropecuario, GS1, Asociación de Operadores Logísticos de México (AOLM), Consejo Nacional de Logística (ConaLog). También Tecnológico de Monterrey, Universidad IBERO Ciudad de México, Universidad Anáhuac, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y UPIICSA.

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