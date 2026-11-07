PACCAR eleva 44% su utilidad neta en el tercer trimestre de 2026 tras cuadruplicar sus ganancias en camiones

Los resultados de PACCAR del tercer trimestre de 2026 muestran un incremento de 43.6% en su utilidad neta, que alcanzó 847.5 millones de dólares, impulsado por mayores entregas y una mejora significativa en la rentabilidad de su división de camiones.

Entre julio y septiembre, los ingresos consolidados del fabricante de Kenworth, Peterbilt y DAF alcanzaron 7,936.5 millones de dólares. En otras palabras, avanza 19% más que los 6,671.8 millones registrados un año antes, cuando la compañía obtuvo una utilidad neta de 590 millones.

El negocio de camiones reportó el principal avance financiero, sus ingresos aumentaron 27.9%, pasando de 4,381.4 a 5,602.4 millones de dólares. Cabe mencionar que la utilidad antes de impuestos pasó de 102.5 a 454.5 millones, equivalente a un crecimiento de 343.4%.

Esta evolución elevó el margen antes de impuestos de la división de 2.3% a 8.1%, una mejora aproximada de 5.8 puntos porcentuales.

PACCAR obtuvo excelentes resultados en el tercer trimestre de 2026. Los ingresos aumentaron 19% y la utilidad neta creció 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El incremento de las utilidades trimestrales fue resultado de mayores márgenes en el segmento de camiones y del sólido desempeño general del negocio. PACCAR Parts registró ingresos récord y PACCAR Financial Services obtuvo muy buenas utilidades. Estoy muy orgulloso de nuestros empleados, quienes diseñan, fabrican y entregan los camiones y las soluciones de transporte de la compañía a nuestros clientes Preston Feight, director general de PACCAR

Estados Unidos y Canadá concentran el crecimiento de las entregas

PACCAR entregó 40,100 camiones a escala mundial durante el tercer trimestre, frente a 31,900 unidades en el mismo periodo de 2025, un crecimiento de 25.7%.

Estados Unidos y Canadá registraron 23,800 vehículos entregados, 39.2% más que los 17,100 del año anterior. Ambos mercados aportaron 6,700 de las 8,200 unidades adicionales entregadas globalmente durante el trimestre.

En Europa, las entregas aumentaron 3%, hasta 10,400 camiones, mientras las demás regiones registraron un crecimiento de 25.5%, con 5,900 vehículos.

El informe no desglosa las entregas correspondientes a México, por lo que las cifras regionales no permiten determinar el desempeño específico de Kenworth y DAF en el mercado nacional.

PACCAR Parts y servicios financieros aportan 542.5 millones de dólares en utilidades

PACCAR Parts alcanzó ingresos trimestrales récord de 1,780 millones de dólares, un crecimiento de 3.2% respecto a los 1,724.6 millones registrados un año antes. Sin embargo, su utilidad antes de impuestos disminuyó 1.4%, de 410 a 404.4 millones de dólares, mientras su margen se redujo de 23.8% a 22.7%.

Pese a esta disminución, la división de refacciones generó una utilidad antes de impuestos equivalente al 89% de la obtenida por el negocio de camiones. Su margen de 22.7% superó al 8.1% registrado por la división de vehículos comerciales.

Por su parte, PACCAR Financial Services obtuvo una utilidad antes de impuestos de 138.1 millones de dólares, 9.4% superior a los 126.2 millones del tercer trimestre de 2025. Sus ingresos disminuyeron 1.1%, de 565.3 a 558.9 millones.

PACCAR Financial Services obtuvo muy buenos resultados en el tercer trimestre debido a la estabilidad de los márgenes financieros y a la mejoría del mercado de camiones usados. PFS es líder en el mercado y cuenta con tecnologías innovadoras que permiten procesos fluidos de solicitud de crédito y administración de préstamos, además de brindar apoyo a los clientes de Kenworth, Peterbilt y DAF en todas las etapas del ciclo empresarial. Craig Gryniewicz, vicepresidente de PACCAR

PACCAR Financial Services administra una cartera de 222,000 camiones y remolques, con activos por 22,500 millones de dólares. La división incluye las operaciones de PacLease, cuya flota de arrendamiento comprende 37,000 vehículos.

En conjunto, las divisiones de refacciones y servicios financieros generaron 542.5 millones de dólares de utilidad antes de impuestos durante el trimestre. Esto frente a los 454.5 millones registrados por el negocio de camiones.

Resultados de PACCAR en 2026: el crecimiento acumulado se modera

Entre enero y septiembre de 2026, PACCAR registró ingresos consolidados por 22,259.7 millones de dólares, un incremento de 2.9%. Lo anterior, resepcto a los 21,624 millones del mismo periodo de 2025.

La utilidad neta acumulada aumentó 21.2%, de 1,818.9 a 2,204.8 millones de dólares. Sin embargo, la comparación está influida por un cargo extraordinario de 264.5 millones después de impuestos, reconocido en 2025 por litigios civiles en Europa.

Al excluir ese efecto, la utilidad neta ajustada de los primeros nueve meses de 2025 fue de 2,083.4 millones de dólares. Frente a esa base, el crecimiento comparable de 2026 se sitúa en aproximadamente 5.8%.

Las entregas mundiales acumuladas alcanzaron 111,900 camiones, apenas 0.5% más que las 111,300 unidades registradas entre enero y septiembre del año anterior.

En el mismo periodo, la división de camiones obtuvo una utilidad antes de impuestos de 991.2 millones de dólares, frente a 776.2 millones en 2025. PACCAR Parts registró 1,223.7 millones, por debajo de los 1,253 millones del año anterior, mientras PACCAR Financial Services incrementó su resultado de 370.5 a 377.7 millones.

La utilidad consolidada antes de impuestos ascendió a 2,838.8 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026, frente a 2,318.6 millones en el periodo comparable.

PACCAR reduce 23% su generación de efectivo operativo

En cuanto a la generación de efectivo, las actividades operativas aportaron 2,520.3 millones de dólares, una disminución de 23% respecto a los 3,271.5 millones obtenidos entre enero y septiembre de 2025.

Al cierre del tercer trimestre, el segmento de camiones, refacciones y otros negocios reportó efectivo y valores negociables por 9,238.2 millones de dólares, mientras el patrimonio de los accionistas de PACCAR ascendió a 20,929.7 millones.

Los resultados muestran una mejora considerable de la rentabilidad del negocio de camiones durante el tercer trimestre, aunque el crecimiento limitado de las entregas acumuladas y la menor generación de efectivo operativo reflejan una evolución menos dinámica en el conjunto del año.

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