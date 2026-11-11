AUMARK Z, de BAIC FOTON, hace debut mundial en Pekín; carga en 8 minutos

AUMARK Z, de BAIC FOTON, hace debut mundial en Pekín, presentando como el primer camión ligero del mundo que carga del 20 al 80% en ocho minutos. Principalmente, ampliando sus límites operativos y de transporte.

Específicamente, en la entrega exprés y la distribución urbana, este vehículo añade 32 kilómetros de autonomía por minuto de carga. Incluso puede recargarse rápidamente durante la carga, la descarga o los cambios de turno.

En consecuencia, esto crea un espacio para aumentar los viajes de entrega y la producción diaria del camión ligero. Cabe destacar que la batería de carga superrápida de pico 8C adopta cuatro tecnologías principales de celdas: Grafito de capacidad estable sin defectos y electrolito auto-reparable de alta conductividad.

Además de canales iónicos tridimensionales super rápidos en el ánodo y un separador conductor de litio con escudo térmico de alta porosidad. Como resultado, la resistencia interna de la batería se reduce en 30% y la eficiencia de descarga-carga alcanza el 97%, sentando una base sólida para la carga a alta velocidad.

El vehículo adopta una arquitectura de alta tensión de 800V, con una potencia máxima de carga de 1,05MW y corriente máxima en el conector de carga de 1600A. Asimismo, está equipado con un sistema de gestión térmica refrigerado por líquido, con capacidad de intercambio de calor aumentada en 40% y capacidad de transporte de corriente incrementada en un 150%.

Estrategia de carga para un transporte sostenible

A través de un sistema de gestión térmica de dominio completo de 10 kW, proporciona un control coordinado de temperatura para la batería, la transmisión eléctrica, la cabina y la unidad de refrigeración, asegurando un funcionamiento estable durante cargas de alta potencia

En clima frío, el tiempo de carga del camión ligero aumenta solo 2 minutos y 30 segundos. Según la compañía, ayudando a los usuarios a evitar esperas adicionales y manteniendo la continuidad en los planes de transporte.

Con el camión ligero AUMARK Z, BAIC FOTON inyecta un impulso de desarrollo más eficiente y sostenible en la logística urbana.

Cabe destacar que el grupo también dio a conocer su estrategia integrada de superalimentación en la capital de China. En este sentido, planea construir 5,000 estaciones integrales de carga superrápida estandarizadas.

También desplegar 368 clústeres públicos urbanos de carga, mejorando continuamente la red de carga superrrápida. El objetivo es reducir el costo de tiempo para los usuarios en la búsqueda de instalaciones de carga compatibles en 140 países y regiones.

Con AUMARK Z hace debut mundial en Pekín, marca un paso significativo hacia la expansión del ecosistema de energía inteligente y vehículos comerciales de BAIC FOTON. E inyecta un impulso de desarrollo más eficiente y sostenible en la logística urbana.

Con la intención de afianzar el transporte inteligente y sostenible en los mercados donde tiene presencia, BAIC FOTON presenta novedades en Pekín, China.

Sigue leyendo: