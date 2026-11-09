Scaheffler inaugura en China su primera planta con robots que fabrican robots

Schaeffler inauguró en Taicang, China su primera fábrica Lighthouse. Es decir las primeras instalaciones de la compañía que incorporan tecnologías 4.0 en su producción y donde robots ensamblan componentes para otros robots.

Dicha fábrica está dedicada a la robótica humanoide y entre sus componentes destacan una línea de montaje inteligente, un centro de entrenamiento y adquisición de datos. Así como una plataforma para gemelos digitales y un centro de datos.

La planta Lighthouse de Schaeffler en Taicang, China, mide cerca de 7 mil 500 metros cuadrados e integra una línea de montaje para componentes robóticos, como actuadores lineales o rotativos, operada por entre 5 y 6 robots.

Dichos humanoides colocan y clasifican piezas para otros humanoides. Las unen, las inspeccionan, etiquetan y empaquetan. Y es que dicho centro es prácticamente una planta, donde robots ensamblan otros robots.

Ahí, también se realizan pruebas sobre las capacidades individuales de cada robot hasta la calidad de componentes. Los robots que operan las líneas de producción cuentan con sensores capaces de medir la precisión del montaje así como la duración de cada paso de trabajo, el uso de energía o el estado de los activos.

Esto se traduce en tiempos de desarrollo significativamente más cortos y en una producción más estable y fiable.

Al mismo tiempo, Schaeffler entrena a robots humanoides para tareas industriales en el centro de formación y adquisición de datos.

Schaeffler impulsa la adopción de humanoides en la industria

Además de ello, Schaeffler ofrece a sus clientes la oportunidad de entrenar y probar sistemas impulsados por IA en condiciones de producción real.

Schaeffler quiere dar forma a la producción del futuro y convertirse en un proveedor líder y socio tecnológico preferente para la robótica humanoide. Con la fábrica faro de Taicang, estamos creando algo que nunca se había visto en la red global de Schaeffler: un ciclo de fabricación cerrado en el que los humanoides montan componentes para otros humanoides. En la fábrica Lighthouse, combinamos las décadas de experiencia en fabricación de con la IA física y los gemelos digitales. Llevamos la robótica humanoide de la teoría a la práctica industrial”, explicó Jochen Schröder, director de operaciones de Schaeffler AG.

La planta Lighthouse de Schaeffler en China es una muestra de cómo el fabricante alemán está impulsando la adopción de humanoides en la producción industria.

Algo que está en consonancia con la creciente demanda de este tipo de tecnología. Recientemente, la empresa anunció la captación de dos nuevos clientes en China. Con ello, los pedidos recibidos a nivel mundial para la robótica humanoide ascendieron a unos 400 millones de euros.

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