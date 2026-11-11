Deporte Motor

AutoPrime debuta en la Carrera Panamericana 2026

La marca de refacciones automotrices de Grupo Morsa aprovechó la competencia para fortalecer su presencia entre refaccionarios, talleres y automovilistas. El equipo integrado por Bernardo Montaño y Alfonso Rodríguez consiguió el segundo lugar de su categoría.

Andrea Ramirez
Auto de carreras Datsun 510 amarillo número 308 patrocinado por AutoPrime recorriendo una curva mojada en carretera durante La Carrera Panamericana.
AutoPrime debutó en La Carrera Panamericana 2026 patrocinando al Datsun 510 #308 de Bernardo Montaño y Alfonso Rodríguez.
inicio » Deporte Motor » AutoPrime debuta en la Carrera Panamericana 2026

La Carrera Panamericana 2026 logró convertirse en el escenario para el debut de AutoPrime. Como patrocinador de una de las competencias de automovilismo más emblemáticas de México. La marca exclusiva de refacciones automotrices, distribuida por Grupo Morsa, estuvo participando junto al equipo Datsun, integrado por el piloto Bernardo Montaño y el navegante Alfonso Rodríguez.

Contenido
AutoPrime busca fortalecer el negocio refaccionarioEl Datsun 510 #308 consigue cinco podiosUna plataforma para conectar con la industria automotriz

Con esta participación, AutoPrime está fortaleciendo su posicionamiento dentro del mercado de autopartes, para acercarse a refaccionarios, talleres mecánicos y conductores de distintas regiones del país. Con esta competencia también se permitió mostrar su propuesta comercial en un entorno relacionado directamente con la pasión por los automóviles, el desempeño mecánico y el mantenimiento vehicular.

AutoPrime cuenta con nueve líneas de productos: 

  • Frenado
  • Químicos
  • Rodamientos
  • Iluminación
  • Encendido
  • Componentes de motor
  • Cuidado del automóvil
  • Suspensión 
  • Afinación 

De esta manera, concentra diferentes categorías de refacciones bajo una misma identidad, con una propuesta basada en calidad consistente, disponibilidad nacional y respaldo comercial de Grupo Morsa.

Ad imageAd image

AutoPrime busca fortalecer el negocio refaccionario

Bajo la campaña “Estar en tu Prime”, la compañía comunica su promesa de ofrecer “La mejor versión de cada reparación”. Esta estrategia contempla atender las necesidades de los mecánicos, refaccionarios y usuarios finales mediante productos que puedan recomendarse con confianza.

La participación en la Panamericana también responde al objetivo de Grupo Morsa de convertirse en un facilitador del crecimiento del negocio refaccionario. Además, la ruta atravesó Chiapas, Tabasco, Veracruz, Querétaro y Jalisco, cinco estados donde el grupo cuenta con sucursales, lo que permitió acercar la marca a distintos mercados regionales.

El Datsun 510 #308 consigue cinco podios

En el terreno deportivo, Bernardo Montaño y Alfonso Rodríguez compitieron a bordo de un Datsun 510 con el número 308 y finalizaron en el segundo lugar de su categoría.

Ad imageAd image

Durante las siete etapas consiguieron cinco podios:

  • Primer lugar de su categoría en los tramos Ciudad de México-Puebla y Guanajuato-San Luis Potosí
  • Terceros lugares en Puebla-Querétaro, Querétaro-Guanajuato y San Luis Potosí-Zacatecas

La participación permitió vincular a AutoPrime con una competencia que exige resistencia mecánica, precisión y preparación de los vehículos.

Una plataforma para conectar con la industria automotriz

Desde su nacimiento en 1950, la Carrera Panamericana funciona como un escaparate para fabricantes y marcas relacionadas con el sector automotor. Actualmente, también ofrece espacios de promoción y activaciones que conectan a las empresas con aficionados y profesionales.

Con este debut, AutoPrime incorpora el automovilismo a su estrategia de posicionamiento y aprovecha la visibilidad de la competencia para acercar su oferta al mercado de refacciones. Así, Grupo Morsa busca fortalecer su presencia nacional y ofrecer nuevas alternativas a los negocios que mantienen en movimiento al parque vehicular mexicano.

Te invitamos a leer más:

Compartir
Anterior Operarios con chalecos de seguridad trabajando en líneas de separación de residuos dentro de una planta de reciclaje industrial. Industria automotriz: más del 90% de los residuos de una planta se pueden aprovechar con la economía circular
No hay comentarios

En tendencia

daimler-truck-resultados-tercer-trimestre-2026-factor-automotor.
Daimler Truck aumenta 73% sus ganancias operativas por la recuperación de Norteamérica
Freightliner
mplementan-iniciativa-de-visibilidad-y-seguridad-entre-camiones-de-carga-y-motociclistas-factor-automotor
Implementan iniciativa de visibilidad y seguridad entre camiones de carga y motociclistas
ANTP
Robots de Schaeffler
Schaeffler inaugura en China su primera planta con robots que fabrican robots
Industria
Vista frontal de tres cuartos de un sedán Toyota Corolla 2027 en color gris con faros LED encendidos y parrilla tipo panal sobre un fondo blanco.
Toyota Corolla 2027 llega a México con más tecnología, conectividad y versiones híbridas
Toyota

Marcas que impulsan el autotransporte

Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz Marca Automotriz

Síguenos

Vista Ampliada