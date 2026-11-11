AutoPrime debuta en la Carrera Panamericana 2026

La Carrera Panamericana 2026 logró convertirse en el escenario para el debut de AutoPrime. Como patrocinador de una de las competencias de automovilismo más emblemáticas de México. La marca exclusiva de refacciones automotrices, distribuida por Grupo Morsa, estuvo participando junto al equipo Datsun, integrado por el piloto Bernardo Montaño y el navegante Alfonso Rodríguez.

Con esta participación, AutoPrime está fortaleciendo su posicionamiento dentro del mercado de autopartes, para acercarse a refaccionarios, talleres mecánicos y conductores de distintas regiones del país. Con esta competencia también se permitió mostrar su propuesta comercial en un entorno relacionado directamente con la pasión por los automóviles, el desempeño mecánico y el mantenimiento vehicular.

AutoPrime cuenta con nueve líneas de productos:

Frenado

Químicos

Rodamientos

Iluminación

Encendido

Componentes de motor

Cuidado del automóvil

Suspensión

Afinación

De esta manera, concentra diferentes categorías de refacciones bajo una misma identidad, con una propuesta basada en calidad consistente, disponibilidad nacional y respaldo comercial de Grupo Morsa.

AutoPrime busca fortalecer el negocio refaccionario

Bajo la campaña “Estar en tu Prime”, la compañía comunica su promesa de ofrecer “La mejor versión de cada reparación”. Esta estrategia contempla atender las necesidades de los mecánicos, refaccionarios y usuarios finales mediante productos que puedan recomendarse con confianza.

La participación en la Panamericana también responde al objetivo de Grupo Morsa de convertirse en un facilitador del crecimiento del negocio refaccionario. Además, la ruta atravesó Chiapas, Tabasco, Veracruz, Querétaro y Jalisco, cinco estados donde el grupo cuenta con sucursales, lo que permitió acercar la marca a distintos mercados regionales.

El Datsun 510 #308 consigue cinco podios

En el terreno deportivo, Bernardo Montaño y Alfonso Rodríguez compitieron a bordo de un Datsun 510 con el número 308 y finalizaron en el segundo lugar de su categoría.

Durante las siete etapas consiguieron cinco podios:

Primer lugar de su categoría en los tramos Ciudad de México-Puebla y Guanajuato-San Luis Potosí

Terceros lugares en Puebla-Querétaro, Querétaro-Guanajuato y San Luis Potosí-Zacatecas

La participación permitió vincular a AutoPrime con una competencia que exige resistencia mecánica, precisión y preparación de los vehículos.

Una plataforma para conectar con la industria automotriz

Desde su nacimiento en 1950, la Carrera Panamericana funciona como un escaparate para fabricantes y marcas relacionadas con el sector automotor. Actualmente, también ofrece espacios de promoción y activaciones que conectan a las empresas con aficionados y profesionales.

Con este debut, AutoPrime incorpora el automovilismo a su estrategia de posicionamiento y aprovecha la visibilidad de la competencia para acercar su oferta al mercado de refacciones. Así, Grupo Morsa busca fortalecer su presencia nacional y ofrecer nuevas alternativas a los negocios que mantienen en movimiento al parque vehicular mexicano.

Te invitamos a leer más: