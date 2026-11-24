Junto con Colombia, Chile y Uruguay, México es uno de los países que más rápido avanza hacia la electrificación de sus flotas. Pero además de coadyuvar a la sostenibilidad de las operaciones, la adopción de vehículos eléctricos reduce hasta en 66% las emisiones de C02 que generan los de combustión.

De acuerdo con Vemo, una de las empresas líderes en infraestructura y movilidad eléctrica, las flotillas EV general hasta 60% de ahorro en mantenimiento.

Una de las mayores ventajas de las flotas eléctricas es la disminución de costos que ofrecen a largo plazo. Sumado a ello, México es uno de los países en donde la adquisición de autos híbridos o eléctricos genera beneficios fiscales.

De ahí que para más de un gestor, este tipo de vehículos constituyan una alternativa para generar ahorros e incrementar sus rentabilidad.

La transición hacia flotas eléctricas representa una oportunidad tangible para que las empresas avancen en sus objetivos de reducción de emisiones. Al mismo tiempo permite obtener métricas verificables sobre su desempeño operativo y ambiental”, explicó Germán García, director de Infraestructura de Recarga de Vemo.

A medida que los marcos regulatorios internacionales y las metas de cero emisiones netas imponen mayores requisitos de transparencia sobre la cadena de suministro, la electrificación de las flotas comerciales se consolida como una decisión estratégica. Pues combina responsabilidad ambiental, mitigación de riesgos de gobernanza y retorno financiero.

Para atender las exigencias de auditoría bajo estándares internacionales ESG, la electromovilidad requiere ser implementada mediante modelos integrales y medibles”, explicó García.

Vemo impulsa la electrificación comercial

A través de una vasta red de infraestructura de carga, financiamiento y gestión, Vemo está impulsando la adopción de estas tecnologías.

La empresas cuenta con diferentes esquemas de compra o renta para que, no sólo los gestores, sino también las personas puedan acceder a los vehículos eléctricos. Principalmente a través de programas como Vemo Conduce y Vemo Impulso.

De acuerdo con cifras de Spherical Insights, se espera que las flotas eléctricas crezcan 38% durante los próximos años. Mientras que el valor del dicho mercado podría alcanzar los 475 mil millones de dólares en los próximos 9 años.

Mientras que para las empresas este valor se convierte en una oportunidad de negocio, para los gestores se convierte en la pauta para modernizarse y ahorrar.

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