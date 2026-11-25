La marca automotriz Toyota aprovecha el regreso de los partidos de temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) a la Ciudad de México. Esto como estrategia para fortalecer su vínculo con los aficionados, por lo que la automotriz, quien se convirtió en patrocinador automotriz oficial de NFL México desde febrero de 2026, mantendrá su alianza de tres temporadas con la Liga, vigente hasta 2028.

Dicho acuerdo contempla las experiencias, activaciones y contenidos especiales, que van dirigidos a una comunidad que supera los 40 millones de seguidores en el país. Siendo la mayor base de aficionados de la NFL no pertenecientes a Estados Unidos, de acuerdo a cifras de la propia organización. La colaboración se extiende al mercado mexicano la relación que Toyota mantiene con la NFL en EU.

De esta manera, la NFL confirmó en febrero que disputará partidos de la temporada regular en la Ciudad de México, durante tres temporadas consecutivas, es decir de 2026 a 2028. Reactivando con este anuncio, la relación deportiva que inició en 2025 y que ha dado encuentros oficiales en el país, por cinco ocasiones.

Para la Liga, México representa su mayor mercado de aficionados fuera de Estados Unidos y una plaza estratégica para ampliar iniciativas durante todo el año, entre ellas el desarrollo del flag football y actividades comunitarias.

Alianza de Toyota y la NFL coinciden con el regreso de la liga

El pasado domingo 22 de noviembre, los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, disputaron el partido de temporada regular que marcó el regreso de la NFL a la capital. Esto después de cuatro años sin vivir un encuentro dentro del territorio mexicano.

Los 49ers se llevaron la victoria 35-10 en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), lugar que también va a recibir partidos de la Liga en 2027 y 2028, como parte del acuerdo multianual que anunció la NFL.

Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México, explicó que la marca entiende la movilidad como una forma de conectar a las personas con aquello que les apasiona. Y con esta alianza busca acercar a Toyota a los seguidores dentro y fuera del camino, mediante experiencias vinculadas con el deporte.

Activaciones dentro y fuera del emparrillado

Este patrocinio incluye la presencia en eventos deportivos de alto impacto, actividades en la red de distribuidores y contenidos especiales para plataformas digitales. Alejandro Carmona, director de Marketing de Toyota Motor Sales de México, señaló que la iniciativa permitirá llevar el concepto “Movemos el Juego” a distintos espacios de convivencia y acercar la marca a nuevas audiencias.

Así la compañía vincula esta estrategia con Toyota Way y su visión de “Movilidad para Todos”, que coloca a las personas en el centro. Así, busca fortalecer su presencia en uno de los mercados con mayor afición en el football americano.

La alianza amplía su presencia en espacios de convivencia vinculados con el deporte y el entretenimiento.

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