La marca Indian Motorcycle, busca consolidar su presencia en México, con una estrategia que combina renovación de producto, contacto directo con los clientes y actividades para sus propietarios. Por lo que eventos como la Expo Moto 2026, representa una plataforma para mostrar sus novedades y para acercar la marca a motocicletas experimentadas, como para quienes consideran ingresar al segmento premium.

Dicho encuentro, reunió a fabricantes, distribuidores, aficionados y compradores, por lo que la marca aprovechó para presentar sus nuevas ofertas a los usuarios.

Héctor Mañón, gerente de Mercadotecnia para México y América Latina de Indian Motorcycle, destacó que la Expo Moto 2026, ha facilitado el contacto directo con el público, para explicar la propuesta de la compañía. Esta participación, buscó mostrar la evolución de una comunidad que va más allá de la conducción.

Nuevos modelos de Indian Motorcycle y una experiencia que continuó en Expo Moto 2026

De manera reciente, Indian Motorcycle reforzó de manera sostenida su portafolio mexicano con modelos 2026. Principalmente en las categorías Bagger y Touring, siendo motocicletas que combinan diseño, tecnología y desempeño para quienes buscan recorrer largas distancias..

La actualización de estas, incluye nuevas tonalidades y acabados, entre estos los colores mate, ampliando las alternativas de elección y personalización. Así, este producto representa uno de los pilares de su estrategia, pero no el único diferenciador.

De esta manera, Indian Motorcycle y su red de distribuidores organizan encuentros, recorridos y actividades para mantener el vínculo con los propietarios después de la compra. Dichas experiencias permitir compartir rutas, descubrir destinos y fortalecer convivencia entre rides

“El crecimiento del motociclismo en México también implica una responsabilidad. Las marcas, junto con distribuidores y autoridades, debemos facilitar herramientas de capacitación y promover una convivencia segura entre quienes compartimos las vías”, señaló Daniel Enríquez, gerente regional de Indian Motorcycle para México y América Latina.

Rodadas y comunidad, parte de la propuesta premium

Entre las actividades destaca el National Ride, uno de los encuentros más importantes de la marca en México, además de rodadas regionales. En Acapulco, Guerrero, la edición que celebró diez años de reunir a la comunidad convocó a más de 350 riders y 300 motocicletas de todo el país.

Mañón explicó que los clientes mantienen una agenda constante y también organizan sus propios recorridos. La intención, indicó, consiste en ofrecer una propuesta integral, desde la motocicleta hasta las experiencias posteriores a la compra.

Con su presencia en Expo Moto 2026, Indian Motorcycle busca exhibir sus modelos y novedades, además de compartir una filosofía vinculada con la libertad, la exploración y los viajes de larga distancia. En el segmento premium, la marca apuesta por construir valor mediante el diseño, la tecnología, el equipamiento y la convivencia entre riders.

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