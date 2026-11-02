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International fortalece equipo de Soluciones de Servicio en México y Latinoamérica, con integración de Ramón López como vicepresidente

International Motors fortalece su operación en México y Latinoamérica con nuevos liderazgos en áreas estratégicas para el negocio, con el objetivo de avanzar en elevar la experiencia de servicio y fortalecer la relación con su red de distribuidores.

Rocío Alavez
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Queremos desarrollar soluciones que generen mayor valor para el negocio en toda la región: Ramón López como vicepresidente de Soluciones de Servicio en International Motors.
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International fortalece equipo de Soluciones de Servicio en México y Latinoamérica, con la incorporación de Ramón López como vicepresidente de Soluciones de Servicio.

De acuerdo con International Motors, López tendrá como prioridad fortalecer la experiencia de servicio y la relación con la red de distribuidores. Impulsando una operación cada vez más alineada y eficiente.

De hecho, su experiencia en gestión de redes de servicio, postventa y excelencia operativa contribuirá a seguir elevando los estándares de atención.

Asimismo, a generar mayor valor para los clientes de International en la región. Debido a que suma un conocimiento en diversas empresas líderes, de 1992 a 2026. Por ejemplo, Operations and Postsales Director en Sparta Motors.

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Tamnién Corporate Maintenance Director en Traxión; Director, Mecanica Tek en Femsa Solistica; Director National Parts & Service UpTime en Navistar Inc., y Director National Service en la misma compañía.

Además de National Service Manager en Kenworth; Product & Process Engineering en Chrysler; y Manufacture Engineering en Peterbilt Motors.

Fortaleza en la red de distribuidores

Al respecto, Ramón López, vicepresidente de Soluciones de Servicio de International Motors, señaló que “fortalecer nuestras capacidades de servicio es fundamental para seguir elevando la experiencia de nuestros clientes”.

“Queremos trabajar cada vez más cerca de nuestra red de distribuidores, impulsar la excelencia operativa y desarrollar soluciones que generen mayor valor para el negocio en toda la región”, añadió.

International fortalece equipo de Soluciones de Servicio en México y Latinoamérica, con integración de Ramón López como vicepresidente. Y el nuevo líder aporta experiencia directamente relacionada con las responsabilidades que asumirá.

Ramón López cuenta con más de 30 años de trayectoria en transporte y vehículos comerciales, con experiencia en postventa, operaciones y desarrollo de distribuidores.

Por lo tanto, con estas incorporaciones, International Motors reiteró que con este nuevo nombramiento fortalece las capacidades clave para continuar evolucionando su operación en México y Latinoamérica.

“Con una visión que integra servicio, talento y desarrollo comercial para acompañar las necesidades de sus clientes, distribuidores y mercados”, se indicó.

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