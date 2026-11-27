Por cuarto año consecutivo, Fundación Aleatica para la Seguridad Vial, realizó la premiación de “Somos Seguridad Vial” en el Seminario de Cultura Mexicana en la Ciudad de México. Esto como resultado de la convocatoria lanzada el pasado 12 de mayo de 2026, cerrando el día 25 del mismo mes. Buscando de esta manera apoyar y financiar proyectos viales que reduzcan siniestros.

Como parte de dicha premiación, se seleccionaron a cinco proyectos finalistas, quienes frente a al jurado expusieron en un tiempo de 3 minutos, sobre su proyecto a lo que llamaron Pitch Day. Estos estuvieron enfocados a la seguridad vial y al buen ejercicio de la misma, para evitar accidentes y contratiempos. Por lo que tuvieron que estar enfocados en:

Seguridad en dos ruedas

Transformación de puntos de riesgo

Cultura vial en movimiento

Dicha convocatoria, estuvo dirigida a personas morales constituidas en México (Donatarias Autorizadas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Startups con nivel de madurez tecnológica mínimo TRL4). Quienes tuvieron que presentar documentación obligatoria, tal como: constancia de situación fiscal vigente, opiniones de cumplimiento fiscal y laboral positivas y la postulación de una sola iniciativa por organización.

Proyectos presentados durante el Pitch Day de Somos Seguridad Vial de Fundación Aleatica

De todos los proyectos presentados ante la Fundación Aleatica, solamente cinco resultaron seleccionados para poder llevarse uno de los tres primeros lugares. Mismos que se harían acreedores a uno de los tres premios:

1° lugar: $400 mil pesos

2° lugar: $350 mil pesos

3° lugar: $300 mil pesos

Sin embargo, pese a la complejidad y funcionalidad de cada uno de los proyectos presentados, el ganador se trató de Ruta Segura Circamión. Quien además de llevarse el donativo de 400 mil pesos, recibirá el apoyo y seguimiento en 2027 por parte de la fundación. De igual manera los proyectos Cultura Vial para Docentes y HOLA, quienes consiguieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

Cuatro años de trabajo para la seguridad vial

Por su parte, Fernanda Espinosa Arcega, directora Fundación Aleatica (Fundación Aleatica para la Seguridad Vial, A.C.) en México, dio un discurso sobre el apoyo de la fundación a los proyectos de seguridad vial en México. Siendo ya el cuarto año tanto de la convocatoria, como de Aleatica y asegurando que se continuará realizando dicho concurso.

Además, de dar a conocer que el concurso “Somos Seguridad Vial”, ahora se llevará a cabo cada dos años. Ya que el propósito de este cambio de regla será para ocupar un año completo en trabajar con el proyecto ganador y desarrollarlo de la mejor manera.