En 2025, el parque de motocicletas en México creció 17.85% con respecto a 2024. Sin embargo, durante ese mismo año los vehículos a dos ruedas representaron un 23.3% del total de accidentes de tránsito.

Dicho porcentaje se tradujo en unos 10.5 millones de sinestros, que, de acuerdo con CESVI México se pudieron prevenir a través del uso de equipo de seguridad capacitación de conductores e infraestructura carretera adecuada.

El uso de las motos ha revolucionado la movilidad en México, pero también planteó nuevos desafíos en torno a la seguridad vial. Por ello, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI México) aseguró que, hoy más que nunca, la cultura de la prevención en vital.

Durante su participación en “Te lo pedimos todos”, encuentro enfocado en promover una movilidad más segura, Augusto Bagase, director general de CESVI México, señaló que el crecimiento de este segmento debe acompañarse de mejores condiciones de seguridad.

Cuando aumenta el número de motocicletas en circulación, también crece la necesidad de entender y atender los riesgos asociados a su uso. La seguridad no depende de un solo elemento, sino de la interacción entre el conductor, el vehículo y la infraestructura. Por eso, además de fortalecer la capacitación y promover el uso de equipamiento certificado, es fundamental evaluar las condiciones técnicas de las unidades e identificar los factores que pueden provocar un siniestro”, destacó Bagase.

Así mismo, el director de CESVI México señaló que la prevención debe partir del conocimiento de esos riesgos y de acciones concretas para reducirlos.

CESVI llama a fortalecer la cultura de la prevención

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2025 ocurrieron 88 mil 635 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas. En el 23.3% de dichos accidentes estuvo involucrada una motocicleta

En este sentido, Apolo Cadena, subdirector comercial de CESVI México y experto en temas de seguridad vial, destacó que investigar los siniestros es fundamental para comprender sus causas y desarrollar estrategias que permitan prevenirlos.

Bajo ese escenario, la institución propuso una serie de medidas para fortalecer la seguridad de los motociclistas. Entre ellas:

Formación teórico-práctica sobre el uso adecuado de motocicletas

Acceso a cascos certificados y sistemas de frenado más seguros

Mejora de la infraestructura para ofrecer mayor protección a motociclistas

Desarrollar hábitos enfocados en la prevención de siniestros como evitar el consumo de alcohol al manejar o la revisión periódica de la unidad

El último punto es particularmente relevante para quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo, debido a la frecuencia de sus desplazamientos y al tiempo que permanecen expuestos a las condiciones del tránsito.

Desde su perspectiva técnica, CESVI México subraya que la prevención requiere analizar las condiciones de seguridad de los vehículos, el equipamiento de protección y los factores del entorno que intervienen en un siniestro.

Esta evaluación permite identificar áreas de oportunidad y orientar medidas que reduzcan tanto la probabilidad de una colisión como la gravedad de sus consecuencias.

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