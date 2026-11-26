A partir de este jueves 26 de noviembre de 2026 entraron en vigor los precios de referencia para la importación de vehículos pesados. Una medida hacendaria que busca combatir la subvaluación de las mercancías y limitar la introducción de vehículos usados.

Así mismo, la resolución de la Secretaría de Hacienda contempla la medida como una forma de combatir la evasión de impuestos a través de mecanismos aduaneros que permitan dimensionar el valor real de los productos que se importante.

El pasado 25 de noviembre, la dependencia, a través del Diario Oficial de la Federación, público una resolución para modificar el Anexo 2 de un mecanismo, vigente desde 1994, que establece cómo deben garantizarse las contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados.

Para el sector automotriz, este anexo establece nuevos valores de referencia en dólares para los vehículos pesados, ligeros, autobuses, vanes y pickups, diferenciados por marca, modelo, tipo de vehículo, antigüedad y fracción arancelaria.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, esto evitará que, por ejemplo, un importador que desee introducir un vehículo de carga a México declare un valor menor al estimado de la unidad. Es decir, lo subvalúe.

A su vez, esto facilitará por un parte, el pago de impuestos aduaneros reales y en proporción a la unidad y, por el otro, una medida para limitar la entrada de vehículos de carga que ya no están en condiciones de revenderse en el mercado interno.

Y es que este es uno de los principales males que acechan al mercado de vehículos pesados en México.

Nuevos precios de referencia para camiones pesados.

Van por medidas para aumentar reglas de seguridad

De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Tractocamiones (ANPACT) por cada 100 vehículos nuevos vendidos en México, se importan 52 usados.

Lo anterior impacta directamente en la seguridad y el mercado de vehículos nuevos.

Por ello, Rogelio Arzate, presidente de la asociación, aseguró que la publicación de los nuevos precios de referencia fueron el resultado de más de un año de trabajo con Hacienda.

De acuerdo con el ejecutivo, en los próximos meses también se publicará una nueva resolución en torno a la seguridad de los vehículos. Con ello se busca que los vehículos usados cumplan con las normas de seguridad vigentes en México.

Precios para tractocamiones. Tasas para pickups. Precios de camiones.

AMDA celebra nuevos precios de referencia

Por otra parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) aseguró que los nuevos precios de referencia para la importación de vehículos ligeros y pesados “será un elemento importante” para reducir la competencia desleal. La cual ha provocado una reducción en las ventas, cuya caída hasta septiembre de 2026 se tasó en 15.3% respecto a 2025.

Impacto económico de la importación de vehículos pesados para el mercado interno.

“La importación de vehículos comerciales usados es una práctica que se ha convertido en un problema. No sólo afecta a la industria automotriz, sino que ha incrementado la obsolescencia del parque de vehículos comerciales usados. La edad promedio de la flota ha aumentado con los riesgos ambientales y de seguridad vial que esto conlleva”, suscribió la AMDA en un comunicado.

Finalmente, ni la AMDA ni la ANPACT descartan que en los próximos meses los precios de referencia para la importación de vehículos pesados puedan sufrir modificaciones.

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