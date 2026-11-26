La industria automotriz, el transporte de pasajeros, la electromovilidad y logística se preparan para reunirse durante el MOWO Summit 2027. Un encuentro empresarial que se realizará en el Expo Santa Fe, entre el 23 y 24 de febrero del próximo año. Con la presencia de más de 50 líderes del sector.

Organizado por MOWO (Mobility World), el evento busca conectar fabricantes con operadores, empresas tecnológicas, logísticas e instituciones financieras para explorar los retos y oportunidades dentro del ecosistema de movilidad.

La agenda, de dos días, abordará nueve ejes estratégicos como el papel de los operadores en el transporte de pasajeros; armadoras de autobuses; electromovilidad, logística, e-commerce; financiamiento, armadoras de tren, tech, data, IA e industria automotriz.

Con mesas de análisis y coworking, el MOWO Summit 2027 busca posicionarse como un encuentro en donde analistas, empresarios y fabricantes pueden construir nuevas oportunidades de crecimiento.

En la primera edición de este evento participarán empresas como Mercedes-Benz Autobuses, Mercado Libre, Uber o actores como MOBILITY ADO. También contará con la presencia de la banca privada con Santander y de empresas especialistas en electromovilidad como VEMO.

MOWO Summit 2027: Un espacio para crear soluciones

Durante la primera jornada de actividades, las conversaciones del MOWO Summit 2027 girarán en torno a la infraestructura industrial, la movilidad, el transporte de pasajeros y la fabricación de autobuses.

En la segunda, se abordará el tema de la renovación de flotas, la eficiencia operativa y la transición energética. Además del boom ferroviario que se experimenta en México.

Para Lander Antón, cofundador de MOWO, el evento no es sólo un encuentro sectorial, sino un espacio donde se detectan los retos del sector y se crean las soluciones para remediarlos.

Nos dimos cuenta de que la movilidad estaba presente en prácticamente todas las conversaciones importantes de la economía, pero sus protagonistas no necesariamente estaban sentados en la misma mesa. MOWO nace para cambiar esa dinámica y generar un espacio donde podamos construir una visión compartida”, señala Lander Antón, cofundador de MOWO.

Así, MOWO Summit 2027 busca consolidarse como una plataforma de vinculación y generación de contenidos especializados. Que mantenga activa la conversación entre los distintos actores de la industria.

Te invitamos a leer más