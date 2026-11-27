Con el fin de impulsar la electromovilidad y el desarrollo económico, la alcaldía Iztapalapa montó una exhibición del vehículo eléctrico Olinia. Un minivehículo cuya capacidad para 6 personas lo perfila como una opción para la movilidad urbana.

En demarcaciones como Iztapalapa el Olinia podría reemplazar a los mototaxis y vehículos de reparto.

Olinia se exhibe en el Instituto Tecnológico de la como parte de un evento de Fomento Económico y del Foro de Electromovilidad de la Asociación de Empresarios en Iztapalapa. El objetivo es que más personas lo puedan conocer y adoptar en los próximos meses.

Dicho vehículo se presentó al público por primera ocasión en junio pasado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que se trata del primer eléctrico mexicano cuya capacidad de carga llega a los 650 kilos o 5 personas.

Puntualizó que Olinia está hecho con 50% de contenido nacional con el objetivo de que en 2030 se llegue a un 75% de integración nacional.

El director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, destacó que Olinia 1 estará disponible en diferentes versiones y su precio será desde los 150 mil pesos con IVA incluido. Además, anunció que se trabaja junto a la Secretaría de Energía y la CFE para instalar los primeros 2 mil puntos de carga en la Ciudad de México, el Estado de México y en Puebla.

Olinia busca inversión

Aunque el proyecto ya está en fase de desarrollo, Capuano señaló que aún se buscan inversores tanto nacionales como extranjeros.

En una primera ronda, el proyecto busca recaudar 950 millones de pesos para iniciar su producción y comercialización.

Los interesados podrán hacer aportaciones desde los 200 millones de pesos, acreditando una capacidad financiera de 1.5x y que los recursos son de procedencia lícita.

Por otra parte, se detalló que la nueva sociedad para la comercialización de vehículos Olinia tendrá participación estatal minoritaria y mayoría de capital mexicano. Con ello, se busca atender inicialmente el mercado nacional y, en una segunda etapa, buscará comercializar sus vehículos en el resto del mundo.

Para alcanzar la meta de capitalización, el Gobierno Federal, a través de la Secihti, aportará entre 205 y 390 millones de pesos en efectivo. Mientras que los socios privados contribuirán con entre 560 y 745 millones de pesos.

De acuerdo con los últimos reportes, Olinia comenzaría a comercializarse en el verano de 2027.

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