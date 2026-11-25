Quálitas recibió el reconocimiento como Marca de Confianza 2026, esto en la categoría Seguro para Automóvil, una distinción que otorga Selecciones Rader’s Digest México a partir de la confianza que expresan los consumidores a las marcas. Dicho reconocimiento destaca la trayectoria de la aseguradora y su compromiso tanto en la atención, como en el respaldo a sus clientes.

El anuncio se realizó este 25 de noviembre en la Ciudad de México, siendo una distinción que forma parte de la encuesta Marcas de Confianza 2026. Reconoce a las empresas que generan credibilidad entre los participantes en diferentes categorías.

Para Quálitas, este reconocimiento representa un respaldo a la relación que ha construido con sus asegurados durante más de 32 años. Además, refuerza su respuesta por ofrecer un servicio oportuno, cercano y eficiente, sobre todo cuando sus clientes lo necesitan.

“Este reconocimiento tiene un significado especial para nosotros porque refleja la confianza de nuestros asegurados. Durante más de 32 años hemos trabajado día con día para construir y fortalecer esa confianza a través de un servicio cercano, empático y eficiente. Recibir esta distinción nos llena de orgullo y, al mismo tiempo, nos compromete a seguir respondiendo a la confianza de quienes nos eligen”, señaló Cinthia Ramos, gerente de Comunicación Corporativa y Marketing Digital de Quálitas.

Quálitas fortalece su infraestructura lo que ayudó a ser reconocido como Marca de Confianza 2026

A lo largo de más de tres décadas, Quálitas ha ampliado su infraestructura operativa, fortaleciendo sus equipos de trabajo e incorporado herramienta tecnológica, agilizando así sus procesos de atención.

En la actualidad, cuenta con más de 600 oficinas en México y una red de más de 29 mil agentes de seguros. De la misma manera, dispone de más de mil 300 ajustadores y más de 400 abogados propios.

Con esta estructura se permite ofrecer atención y acompañamiento a sus aseguradoras en distintas regiones del país. Además de fortalecer su capacidad de respuestas ante los incidentes que involucran sus vehículos.

En este sentido, Dolores González, gerente Legal Corporativo y Contratos de Quálitas, destacó la importancia de mantener una relación basada en la confianza y el acompañamiento.

“En Quálitas sabemos que detrás de cada póliza hay personas y familias que esperan contar con nuestro respaldo cuando más lo necesitan. Por eso, trabajamos día con día para brindarles certeza, transparencia y acompañamiento en cada momento”, afirmó.

La aseguradora apuesta por la confianza de sus clientes

Con el lema “Aseguramos autos, cuidamos personas”, Quálitas sigue buscando destacar que su labor va más allá de proteger vehículos. Considerando también a las personas y familias que necesitan respaldo ante un accidente o imprevisto.

Por ello, el reconocimiento Marca de Confianza 2026 representa tanto un reconocimiento a su trayectoria como un compromiso para continuar mejorando sus servicios.

La distinción también coloca en perspectiva la importancia de la confianza de los consumidores dentro del sector asegurador. Donde la atención, la transparencia y la capacidad de respuesta forman parte de los factores que influyen en la elección de una compañía.

De esta manera, Quálitas busca mantener la cercanía con sus asegurados y fortalecer su posición en el mercado mexicano de seguros para automóvil, con una estrategia centrada en el servicio y la protección de sus clientes.

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