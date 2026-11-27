Difrenosa Monterrey y Difrenosa Torreón obtuvieron los primeros lugares en las categorías de Camiones y Autobuses, respectivamente, mientras que Zapata León se impuso en Garantías durante la Competencia Nacional Máster en Diagnóstico y Garantías 2026 de Daimler Truck México, certamen que reconoce el desempeño de los profesionales de posventa de su red de distribuidores en el país.

David, representante de Difrenosa Monterrey, ganó en Camiones; César, de Difrenosa Torreón, en Autobuses, y Carlos Ricardo, de Zapata León, en Garantías. Entre los resultados de la sexta edición, celebrada bajo el lema “Donde la excelencia se convierte en legado”, destacó la participación de Alma Carolina, de Velocity Culiacán, quien obtuvo el segundo lugar en Garantías y recibió un premio de 20 mil pesos.

Ahora bien, en el autotransporte, la precisión de un diagnóstico puede determinar el alcance de una reparación, evitar la sustitución innecesaria de componentes y reducir el tiempo que una unidad permanece fuera de operación. Evidentemente, la gestión de garantías, a su vez, exige personal capacitado para interpretar las políticas del fabricante y atender solicitudes que pueden repercutir en los costos de mantenimiento de las flotas.

“Veo dos grandes grupos en nuestras empresas: aquellos que generan ingresos mediante la facturación, los servicios y la atención a nuestros clientes, y aquellos que hacen que la marca sea una realidad. Cada uno de ustedes hace posible que esa realidad llegue al cliente. El diagnóstico, la asesoría y la resolución de fallas tienen un impacto significativo en toda la cadena de suministro a nivel nacional”. Claudio de la Peña, Customer care de Daimler Truck México

¿En qué consiste el Máster en Diagnóstico y Garantías 2026?

Ciertamente el proceso de clasificación incluyó semifinales, de las cuales surgieron los seis representantes de cada categoría. Ahora bien, especialistas en capacitación técnica, diagnóstico, sistemas electrónicos, soporte de producto y garantías integraron los equipos encargados de evaluar a los concursantes durante la etapa final.

“Ciertamente, esta competencia tiene mucho corazón, mucho talento y alma. La columna vertebral siempre es no solo cumplir y satisfacer a los clientes, sino exceder sus expectativas. Aquí nos encontramos con los mejores de los mejores en nuestra red de distribuidores. Esto, nos alienta a seguir avanzando en el aprendizaje, en el entrenamiento y, sobre todo, en las soluciones para nuestros clientes”. Perla Verdi, directora de Customer Solutions de Daimler Truck México.

Claudio de la Peña, de Daimler Truck México; Perla Verdi, directora de Customer Solutions; Luis Cabañas, presidente del Comité de Posventa, y Fernando Lascurain, presidente de ADAVEC, durante la sexta edición de la Competencia Nacional Máster en Diagnóstico y Garantías 2026

En Camiones, la primera jornada consistió en identificar la causa raíz de una falla en un vehículo. Al día siguiente, los competidores trabajaron con unidades Freightliner Cascadia de quinta generación que presentaban fallas activas, cuya resolución exigió aplicar los siete pasos de la metodología ITP, consultar literatura técnica y utilizar equipos de diagnóstico e instrumentos de medición. Ademas, el jurado calificó la exactitud de las conclusiones, las evidencias obtenidas y el apego a los procedimientos técnicos.

En relación con Autobuses, las pruebas comenzaron con la interpretación de diagramas eléctricos y continuaron con ejercicios de diagnóstico en unidades equipadas con tecnologías de nueva generación. evidentemente, los finalistas debieron relacionar la documentación técnica con el funcionamiento de los sistemas del vehículo y establecer una secuencia lógica para localizar las fallas.

Por último, los participantes de Garantías resolvieron dos ejercicios prácticos que exigieron analizar casos, interpretar las políticas del fabricante y aplicar los procedimientos establecidos para el procesamiento de solicitudes dentro de la red de distribuidores.

“No es fácil; es un proceso largo que tienen que compaginar con sus responsabilidades diarias: los rescates, los diagnósticos, los trabajos que realizan y las garantías que procesan. Haber llegado a estar entre los seis mejores de su categoría es motivo de orgullo. Independientemente del resultado, salgan de aquí con la cabeza en alto”. Luis Cabañas, presidente del Comité de Posventa

Ganadores y premios del Máster en Diagnóstico y Garantías 2026

Las categorías de Camiones y Autobuses dispusieron de una bolsa de 105 mil pesos cada una, mientras que en Garantías se distribuyeron 75 mil pesos. Asimismo, los premios individuales oscilaron entre cinco mil y 40 mil pesos y fueron entregados mediante tarjetas electrónicas, acompañados de obsequios para los finalistas.

Posición Especialista Distribuidora Premio (MXN) 1.º David Difrenosa Monterrey $40,000 2.º Yesua Zapata Aeropuerto $30,000 3.º Jesús Eduardo Difrenosa Monterrey $20,000 4.º Pedro Elihu Zapata Aeropuerto $5,000 5.º Jonathan Alexis Zapata Aeropuerto $5,000 6.º Marcos del Ángel Difrenosa Monterrey $5,000

David, representante de Difrenosa Monterrey, obtuvo el primer lugar en la categoría Camiones y recibió un premio de 40 mil pesos

Posición Especialista Distribuidora Premio (MXN) 1.º César Difrenosa Torreón $40,000 2.º Eduardo Rivera Ecatepec $30,000 3.º Carlos Autotab Mérida $20,000 4.º Francisco Zapata Aeropuerto $5,000 5.º Brandon Zapata Monterrey $5,000 6.º José Luis Camino Velocity Los Cabos $5,000

César, representante de Difrenosa Torreón, obtuvo el primer lugar en la categoría Autobuses y recibió un premio de 40 mil pesos

Garantías

Posición Especialista Distribuidora Premio (MXN) 1.º Carlos Ricardo Zapata León $30,000 2.º Alma Carolina Velocity Culiacán $20,000 3.º Jonathan Eduardo Difrenosa Ramos Arizpe $10,000 4.º Carlos Fernando Velocity Los Cabos $5,000 5.º Miguel Ángel Difrenosa Monterrey $5,000 6.º Claudio Velocity Culiacán $5,000

Carlos Ricardo, representante de Zapata León, obtuvo el primer lugar en la categoría Garantías y recibió un premio de 30 mil pesos

Finalmente, Difrenosa y Zapata concentraron seis de las nueve posiciones del podio y sumaron 200 mil pesos en premios entre todos sus representantes. Como era de esperar, Camiones Rivera, Autotab y Velocity completaron los primeros tres lugares de las categorías de Autobuses y Garantías.

Fernando Lascurain, presidente de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Comerciales (ADAVEC), señaló “Es una gran satisfacción que lleguen ustedes a esta competencia, pero más satisfacción es que compartan el día de hoy con sus familias. Ustedes trabajan día con día defendiendo la marca, defendiendo su trabajo, luchando por su distribuidora y por llevar el sustento a sus casas. Hoy sus familiares van a ver que todo el esfuerzo que realizan en el año, dónde se ve y cómo lo realizan”.

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