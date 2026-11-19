Con la revelacion de Cityray y Starray 2027 Geely cierra el calendaro de lanzamientos 2027 en el mercado interno automotor, ambos modelos fueron presentados en el Centro Dinámico Pegaso en Toluca Estado de México.Ambas se ofrecen en versión GF, con precios de lanzamiento de 529,990 pesos para la Cityray y 629,990 pesos para la Starray.

Si buscas gastar menos y usarás la SUV principalmente en ciudad, la Cityray es la opción más adecuada. Los 100,000 pesos adicionales de la Starray tienen más sentido si viajas con frecuencia con la segunda fila ocupada y vas a aprovechar su mayor capacidad de carga y su equipamiento de confort.

Qué ofrece cada SUV por su precio

La Cityray es 16.3 centímetros más corta, una diferencia que puede importar si la cochera tiene poco margen. Con la segunda fila en uso, Geely anunció 580 litros de cajuela para la Cityray y 650 para la Starray. Ambas tienen un compartimento bajo el piso para guardar objetos pequeños por separado. Al abatir los respaldos traseros, según la marca, la capacidad llega a 1,280 y 1,610 litros, respectivamente.

En la Cityray, los asientos delanteros tienen ventilación y ajuste eléctrico, con memoria para el conductor. La Starray añade calefacción en los asientos delanteros y climatización de dos zonas, de modo que conductor y copiloto pueden elegir temperaturas distintas. En la segunda fila, la banca incorpora un cojín más largo para dar mayor apoyo a los muslos.

Las dos SUV adoptan pantallas horizontales con Flyme Auto y botones físicos para el aire acondicionado. La pantalla mide 14.6 pulgadas en la Cityray y 15.4 en la Starray.

La diferencia tecnológica más clara está en lo que la Starray hace fuera de la pantalla central: proyecta la velocidad y las indicaciones de navegación en el parabrisas mediante realidad aumentada. También incorpora audio Flyme Sound de 16 bocinas.

En ambos modelos, Geely App permite localizar la unidad y, según el equipamiento, activar el climatizador antes de subir. Para operar a distancia, el vehículo necesita cobertura 4G.

La Cityray conserva el 1.5 litros turbo de 174 hp y 290 Nm. Para la Starray 2027, Geely retiró la opción 1.5 y dejó el 2.0 litros turbo de 218 hp y 325 Nm.

Ambas usan una caja de doble embrague de siete velocidades. A pesar de la diferencia de potencia, los tiempos anunciados de 0 a 100 km/h son casi iguales: 7.9 segundos para la Cityray y 8 para la Starray. Queda por comprobar cómo responde cada una al recuperar velocidad en carretera con pasajeros y equipaje.

Qué probamos en el circuito

La primera estación fue una prueba de zigzag entre conos para observar la respuesta de la dirección y el movimiento de la carrocería al enlazar giros. Después, Geely mostró cómo intervienen los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) con el conductor al mando. La marca anunció 15 asistencias para la Cityray y 16 para la Starray. Esta última añade un sistema de mitigación de colisión trasera.

La sesión terminó con una maniobra de evasión tipo prueba del alce. El ejercicio consistió en salir del carril para esquivar un obstáculo simulado y regresar de inmediato a la trayectoria original. En ese regreso se observó cómo se asentaba la carrocería tras el cambio brusco de dirección.

El lanzamiento coincidió con el tercer aniversario de Geely en México. Entre enero y octubre de 2026, la marca vendió 40,310 vehículos, un aumento de 164 % frente al mismo periodo de 2025. Las ventas de vehículos ligeros en el país crecieron 4.8 % en ese lapso, según el reporte de AMIA y AMDA con datos del INEGI.

Para noviembre y para diciembre estamos buscando alcanzar al menos 50 mil unidades vendidas al cierre de año, dijo Ricardo González, responsable de Marketing de Geely México.

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