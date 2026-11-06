Toyota y Lexus: los híbridos representan más del 50% de sus ventas en octubre de 2026

Toyota y Lexus comercializaron conjuntamente 10,738 vehículos nuevos en México durante octubre de 2026, de los cuales 5,470 fueron híbridos eléctricos convencionales (HEV), equivalentes al 50.9% de sus ventas. Este resultado se produjo en un mes en el que ambas marcas redujeron 12.4% su volumen combinado frente al mismo periodo de 2025, mientras el mercado nacional de vehículos ligeros creció 3.1%.

Del total comercializado, Toyota vendió 10,492 unidades, una disminución anual de 12.4%, mientras Lexus registró 246 vehículos, una caída de 10.5%. En el acumulado de enero a octubre, Toyota alcanzó 104,770 unidades, con un crecimiento de 2.4%, y Lexus sumó 2,393 vehículos, un incremento de 6.2%.

En conjunto, ambas marcas acumularon 107,163 vehículos nuevos durante los primeros diez meses de 2026. Lo anterior, representa un avance de 2.4%, inferior al crecimiento de 4.8% registrado por el mercado mexicano, de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los híbridos representan 75.2% de las ventas de Lexus y más del 50% de Toyota

Toyota comercializó 5,285 vehículos híbridos eléctricos convencionales durante octubre, su mayor volumen mensual de esta tecnología en lo que va de 2026. Estas unidades representaron aproximadamente el 50.4% de sus ventas.

La marca también reportó 192 unidades de RAV4 híbrida eléctrica conectable (PHEV), con lo que ambas tecnologías sumaron 5,477 vehículos, equivalentes al 52.2% de sus operaciones mensuales.

En Lexus, los híbridos convencionales concentraron 75.2% de las ventas, con 185 unidades de un total de 246 vehículos comercializados. La diferencia de aproximadamente 24.8 puntos porcentuales respecto a Toyota refleja el distinto peso de esta tecnología dentro de sus respectivos portafolios.

Al considerar los híbridos convencionales de ambas marcas y las unidades PHEV identificadas por Toyota, el volumen electrificado reportado asciende a 5,662 vehículos, equivalente al 52.7% de sus ventas conjuntas.

“Los resultados de octubre reflejan el trabajo que realizamos para fortalecer nuestra oferta de movilidad y continuar impulsando la electrificación como uno de los ejes clave en la evolución de nuestro portafolio. A través de Toyota y Lexus, acercamos distintas alternativas que incorporan tecnologías electrificadas, innovación y propuestas diferenciadas para responder a las necesidades del mercado. Seguiremos trabajando en esta dirección, ampliando nuestras opciones y fortaleciendo nuestra presencia en México poniendo a las personas al centro de cada una de nuestras decisiones”, señaló Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

RAV4 y NX 350h encabezan las ventas de sus respectivas marcas

La Toyota RAV4 fue el modelo más vendido de la marca durante octubre de 2026. En segundo lugar se encuentra Hilux, seguida de Tacoma, Yaris Sedán y Corolla.

La presencia de Hilux y Tacoma entre los tres primeros lugares destaca la relevancia de las pickups dentro de las venta de Toyota en México.

En Lexus, NX 350h encabezó las ventas de vehículos nuevos, seguida por GX 550, TX 500h y UX 300h. RX 500h y LX 700h completaron la relación de los modelos más comercializados, con una posición compartida.

En cuanto a las novedades de producto, Toyota incorporó Connected Services al Prius modelo 2027. Por su parte, Lexus presentó la octava generación del ES 350h. Este modelo esta equipado con un sistema híbrido eléctrico de sexta generación, motor de 2.5 litros y una potencia declarada de 244 caballos de fuerza.

Toyota conserva el cuarto lugar nacional y Lexus crece 6.2%

Con una participación de mercado de 8.1% en el acumulado de enero a octubre, Toyota conserva el cuarto lugar entre las marcas de mayor volumen. En otras palabras, Nissan lidera las ventas seguido de General Motors y Volkswagen.

La marca japonesa mantuvo una diferencia acumulada de 7,027 vehículos respecto a Volkswagen y una ventaja de 12,323 unidades sobre KIA y de 15,680 frente a Mazda.

Durante octubre, la distancia fue considerablemente menor: Mazda comercializó 10,436 vehículos, apenas 56 menos que Toyota, mientras KIA registró 10,401 unidades, una diferencia de 91.

El desempeño mensual de Toyota contrastó con los incrementos anuales de 12.4% de Mazda y 10.3% de KIA. En el acumulado, su crecimiento también se ubicó por debajo del promedio nacional, lo que implicó una reducción de su participación relativa de mercado.

En el segmento premium, Lexus registró un crecimiento acumulado superior al de la industria y se ubicó a 305 unidades de Porsche, que comercializó 2,698 vehículos entre enero y octubre, y a 659 de Volvo, con 3,052.

Mientras Lexus incrementó sus ventas acumuladas, Porsche registró una disminución de 0.4% y Volvo una contracción de 40.7%. La marca japonesa también superó en volumen a Land Rover, que acumuló 1,601 unidades, y a Lincoln, con 1,558 vehículos.

Toyota reporta 2,811 ventas mediante plataformas digitales y 1,115 seminuevos certificados

Toyota comercializó 2,811 vehículos nuevos mediante plataformas digitales durante octubre, equivalentes aproximadamente al 26.8% de sus ventas mensuales.

El indicador refleja la participación de estos canales en las operaciones comerciales de la marca, aunque la información disponible no precisa qué proporción de las transacciones se completó íntegramente en línea.

Por separado, Toyota Comonuevos comercializó 1,115 vehículos seminuevos certificados durante el mismo periodo. Estas operaciones corresponden al negocio de vehículos usados y no forman parte de las 10,492 unidades nuevas reportadas por Toyota.

Los resultados de enero a octubre muestran diferencias en el desempeño comercial de ambas marcas: Toyota conserva el cuarto lugar nacional, aunque su crecimiento se mantiene por debajo del mercado, mientras Lexus registra un avance superior al promedio de la industria.

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